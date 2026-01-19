الإثنين 19 يناير 2026
رياضة

قلبي يؤلمني، رسالة اعتذار من إبراهيم دياز لجماهير المغرب بعد إهدار ركلة جزاء بنهائي أمم أفريقيا

إبراهيم دياز، فيتو
إبراهيم دياز، فيتو
وجه الدولي المغربي إبراهيم دياز، رسالة مؤثرة لجماهير الكرة المغربية، بعد تسببه في ضياع حلم انتظرته على مدى 50 عاما، لتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا، التي توج بها أسود الأطلس مرة واحدة عبر تاريخ البطولة وكان ذلك في عام 1976.

كان إبراهيم دياز أهدر ركلة جزاء احتسبها حكم نهائي أمم أفريقيا لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما سددها اللاعب برعونة واستعراض واضحين في يد الحارس السنغالي ميندي، قبل أن ينجح المنتخب السنغالي في خطف هدف الفوز بالمباراة في الشوط الإضافي الأول، منحه كأس البطولة في نهاية المباراة.

إبراهيم دياز يهدر ركلة جزاء المغرب أمام السنغال، فيتو
إبراهيم دياز يهدر ركلة جزاء المغرب أمام السنغال، فيتو

رسالة إبراهيم دياز لجماهير المغرب 

إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب عبر حسابه على انستجرام.

يؤلمني قلبي، حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي منحتموني إياه، وكل رسالة، وكل مظاهر الدعم التي جعلتني أشعر أنني لست وحدي. قاتلت بكل ما أملك، واضعًا قلبي فوق كل شيء.

بالأمس أخطأت، وأتحمل كامل المسؤولية، وأعتذر بصدق ومن أعماق قلبي.

سيصعب عليّ التعافي، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول، ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، وكل من تألم معي.

سأواصل المضي قدمًا إلى أن يأتي يوم استطيع فيه أن أرد لكم كل هذا الحب، وأن أكون مصدر فخر لشعبي المغربي.

المغرب يتوج بكأس الأمم الإفريقية

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

