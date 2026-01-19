أصبح وشيكا، سبورت الإسبانية تكشف خطوة أخيرة تفصل حمزة عبد الكريم عن برشلونة

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية، آخر مستجدات صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى برشلونة، والتي لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، في ظل وجود بعض العوائق الإدارية والمالية.

برشلونة يقترب من ضم موهبة الأهلي

وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أصبح وشيكًا، حيث توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق مبدئي، على أن تكون الصفقة في صورة إعارة إلى فريق برشلونة الرديف، مع وجود بند أحقية الشراء.

تفاصيل العقد وبند الشراء

وأوضحت الصحيفة أن بند الشراء في العقد غير إلزامي، لكنه مرتبط بتحقيق أهداف خاصة بالأداء، وهي أهداف قابلة للتحقيق، ما قد يسمح باحتساب قيمتها ضمن بند الرواتب، بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف.

اللعب المالي النظيف العقبة الأخيرة

وأكد التقرير أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام إتمام الصفقة تتمثل في قواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن رحيل اللاعب مباكي فال عن فريق شباب برشلونة بات قريبًا، وهو ما قد يوفر مساحة مالية تساعد النادي على إتمام التعاقد مع اللاعب المصري.

موعد متوقع لإعلان الصفقة

وأشارت سبورت إلى أن الصفقة من المنتظر أن تُحسم خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، ما يعني أن حمزة عبد الكريم لن ينضم إلى صفوف الفريق الرديف لبرشلونة قبل نهاية شهر يناير الجاري.

تجديد عقد حمزة مع الأهلي أولًا

وكانت تقارير سابقة كشفت أن حمزة عبد الكريم سيقوم بتجديد عقده مع النادي الأهلي أولًا، قبل التوقيع رسميًا على عقود انضمامه إلى فريق برشلونة للشباب، في انتظار الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية النهائية.

يأتي هذا في ظل رغبة النادي الكتالوني في تدعيم خط هجوم الفريق الرديف بسبب كثرة الإصابات والغيابات، في محاولة للعودة إلى دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط في الموسم الماضي.

