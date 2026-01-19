حامد حمدان ضمن قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

18 حجم الخط

مباراة الجونة وبيراميدز، أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الجونة وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من عصر غد الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

موعد مباراتي الجونة مع بيراميدز، وزد مع المصري

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراتي الجونة مع بيراميدز، وزد مع المصري في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، وتقام مباراة الجونة مع بيراميدز في الثانية والنصف ظهر الثلاثاء 20 يناير الجاري على استاد خالد بشارة بالجونة، بينما يلتقي زد نظيره المصري الأربعاء 21 يناير علي استاد برج العرب في نفس التوقيت.

بيراميدز يعلن التعاقد مع حامد حمدان

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان قادما من صفوف نادي بتروجت ليدعم صفوف الفريق في خط الوسط.

ويبلغ حامد حمدان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره في نادي غزة، قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز ومنه إلى الإنتاج الحربي ثم الجزيرة والمجد وأخيرا بتروجت قبل الانضمام لنادي بيراميدز.

وسبق لحامد حمدان أن لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الفلسطيني وسجل هدفا واحدا.

