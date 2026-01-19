أبرزها تغريم الزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة المسابقات داخل رابطة الأندية عن عقوبات الجولة السابعة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.. وجاءت على النحو التالي:



مباراة المصري والزمالك

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.



مباراة مودرن سبورت والجونة

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الإسعاف في الوقت المحدد وفقا للائحة.



إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

مباريات دور الثمانية في كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة الكابتن طه عزت عن قرعة دور الثمانية للنسخة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- وادي دجلة ( ثالث المجموعة الثانية ) & طلائع الجيش ( أول المجموعة الأولى )

- إنبي ( ثالث المجموعة الأولى ) & بتروجيت ( أول المجموعة الثانية )

- الجونة ( ثاني المجموعة الثانية ) & المصري ( أول المجموعة الثالثة )

- زد إف سي ( ثاني المجموعة الثالثة ) & المقاولون العرب ( ثاني المجموعة الأولى )

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُجرى مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة اولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.