"فيتو" ترصد فى عدد خاص بالذكرى الـ 15 لتأسيسها سر حنين الشعوب للأنظمة القديمة، "آسفين يا ديكتاتور"

18 حجم الخط

ترصد «فيتو» فى عددها الجديد الصادر هذا الأسبوع فى ذكري مرور 15 عاما على تأسيسها، أسباب حنين الشعوب العربية للأنظمة السابقة التي سقطت عقب 2011، فى ظل تفشى ظاهرة الانفلات الأمنى بغالبية تلك العواصم التي رحل حكامها، وانهيار الأوضاع الاقتصادية، وعجز الحكام الجدد عن تلبية آمال المواطنين، واتخاذ مسارات بددت حلم الاستقرار والرفاة.



ورئيس التحرير يكتب: كانت لنا أيام فى عواصم ما قبل السقوط.



كما يتناول العدد ظاهرة نواب «جيل زد» فى مجلس النواب الجديد ومدى تهديدهم لهذا المجلس، بعد الظهور المتواضع لهم فى جلسة حلف اليمين.



وتواصل «فيتو» التحقيق فى لغز ذبابة الجندي الأسود، وتنشر تفاصيل 3 تجارب لتوطين الحشرة المستوردة، وسر عدم ترخيص المزارع فى مصر حتى الآن.



وفى الشأن الرياضى تفتح «فيتو» الملفات المسكوت عنها فى الكرة المصرية، بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية بمستوى متواضع سبب الغضب لعشاق الساحرة المستديرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.