قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة سوهاج"، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة لدعم وتطوير قطاع الثقافة بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، بحضور أحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة سوهاج بنسبة تنفيذ 70%

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير قصر الثقافة

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية والتي وصلت إلى نسبة تنفيذ 70%، حيث تفقد تطوير مسرح القصر، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، كما تفقد المكتبة وقاعة الأنشطة "، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الأعمال قبل احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تمهيدا لافتتاحه أمام المواطنين، وتقديم خدماته الثقافية والفنية للجمهور.

وقد وجه المحافظ وكيل وزارة الإسكان بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومعدلات الأداء، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وشملت جولة المحافظ كذلك، تفقد قصر ثقافة الطفل والأنشطة الجارية به من ورش رسم، وندوات تثقيفية للطفل، موجها بوضع عدد من ألعاب الأطفال بحديقة القصر، لجذب الأطفال، والاستفادة من الفراغات الموجودة بقصر ثقافة الطفل على الوجه الأكمل الذي يخدم أبناء المحافظة.

