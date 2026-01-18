هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، فيرمين لوبيز.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد خوضه 19 جولة في المسابقة بقيادة مدربه هانز فليك، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 21 نقطة.

ويأتي برشلونة من فوز أمام راسينج في كأس ملك إسبانيا بهدفين دون رد، وتأهل للدور ربع النهائي بالمسابقة.

ويرغب برشلونة في مواصلة الفوز بالليجا لتوسيع الفارق مع ريال مدريد أقرب ملاحقيه الذي يأتي خلفه في المركز الثاني بـ 48 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وكان فليك قاد برشلونة لتحقيق 11 فوزًا متتاليًا بعد تغلبه على راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا كثاني أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ النادي.

ومنح فوز برشلونة بقيادة مدربه فليك أمام راسينج سانتاندير2-0 في كأس ملك إسبانيا الانتصار الـ11 تواليًا، ليعادل أفضل سلسلة للإسباني لويس إنريكي مدرب البرسا السابق في 2015، بينما يبقى الرقم القياسي التاريخي عند 18 فوزًا متتاليًا تحت قيادة فرانك ريكارد.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت في وقت سابق قبل مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا أن ​برشلونة​ يواصل عروضه القوية بعدما حقق 10 انتصارات متتالية من دون أي تعادل، في سلسلة لم يشهدها النادي منذ عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق لم يتعرض لأي خسارة منذ سقوطه أمام ​تشيلسي​ 0-3 على ملعب ستامفورد بريدج، ليبدأ بعدها مسيرة انتصارات متواصلة في مختلف المسابقات.

وأشارت إلى أن آخر سلسلة مشابهة تعود لفترة المدرب ​لويس إنريكي​ 2016.

