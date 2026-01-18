أستون فيلا يسقط أمام إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

خسر فريق أستون فيلا أمام نظيره إيفرتون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب ثيرنو باري هدف فريق إيفرتون في الدقيقة 59.

تشكيل أستون فيلا ضد إيفرتون

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، يان ماتسين، توريس.

خط الوسط: لامار بوجاردي، يوري تيليمانس، مورجان روجرز.

خط الهجوم: جون ماكجين، إيميليانو بوينديا، أولي واتكينز.

تشكيل إيفرتون ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ناثان باترسون، جيمس تاركوفسكي، جيك أوبراين، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جيمس جارنر، ميرلين روهل، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: أدم أرمسترونج، جاك جريليش، ثيرنو باري.

ترتيب إيفرتون ضد أستون فيلا

بهذه النتيجة يحتل إفرتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 43 نقاط.

وفي نفس الجولة سقط فريق آرسنال، في فخ التعادل السلبي على يد نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض آرسنال استغلال سقوط مانشستر سيتي بالخسارة أمام يونايتد 2-0، ليوسع الفارق أكثر وأكثر مع السيتزن.

ترتيب آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.

