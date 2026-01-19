مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

18 حجم الخط

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية؛ وذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية.

دور إنساني في خدمة المجتمع

وأعرب القائمون على الحملة عن شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 220 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين اتخذوا أساليب متطورة لإخفاء مصدر الأموال، وإضفاء صفة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، في واحدة من القضايا الكبيرة لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في مصر.

