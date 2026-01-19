الإثنين 19 يناير 2026
"احنا موظفين البنك"، سقوط عصابة تحديث البيانات في المنيا

سقوط عصابة تحديث البيانات فى المنيا
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات نشاط إجرامي واسع النطاق متخصص في  النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية.

"احنا موظفين البنك"… سقوط عصابة تحديث البيانات فى المنيا

وأكدت معلومات وتحريات  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا بممارسة نشاط إجرامي يعتمد على القرصنة والنصب الإلكتروني.

وأظهرت التحريات أن المتهمين اعتمدا أسلوبًا إجراميًا يتمثل في الانتحال كموظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، حيث كانا يتصلان بالمواطنين ويطلبان منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة "تحديث البيانات البنكية". 

كما استدرجا الضحايا بإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية أو منح مالية وهمية، ما أتاح لهما الوصول إلى الحسابات والاستيلاء على المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين يحتويان على رسائل ودلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي وتواصلهما مع الضحايا.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما 11 واقعة نصب بذات الأسلوب الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

