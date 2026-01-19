كشف ملابسات إجبار "عامل أجنبي" على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

الإثنين 19 يناير 2026
نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض واقعة تعرض عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" للإكراه على توقيع مستندات مالية، حيث تمكنت من ضبط المتورطين في الواقعة وإعادة الأوراق الموقعة تحت التهديد.

بلاغ لقسم السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، يفيد بتضرره من شخصين (تاجري ملابس، أحدهما يحمل جنسية ذات الدولة – مقيمان بدائرة القسم). وأوضح المبلغ في محضر الشرطة أن المشكو في حقهما قاما باستدراجه وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وإقرارين باستلام بضائع، وذلك على خلفية وجود خلافات مالية سابقة بينهم.

سقوط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت  قوة أمنية من ضبط المتهمين. وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب الواقعة لذات السبب (الخلافات المالية). وبإرشادهما، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (3 إيصالات أمانة، و2 إقرار استلام بضاعة) وجميعها مذيلة بتوقيع المجني عليه.

اتهامات متبادلة والنيابة تباشر التحقيق


واتهم المشكو في حقهما المُبلغ بقيامه بالنصب عليهما في مبالغ مالية سابقة، وهو ما دفعهما لارتكاب الواقعة لضمان حقوقهما – حسب ادعائهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

