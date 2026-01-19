كشف ملابسات إجبار "عامل أجنبي" على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض واقعة تعرض عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" للإكراه على توقيع مستندات مالية، حيث تمكنت من ضبط المتورطين في الواقعة وإعادة الأوراق الموقعة تحت التهديد.

بلاغ لقسم السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، يفيد بتضرره من شخصين (تاجري ملابس، أحدهما يحمل جنسية ذات الدولة – مقيمان بدائرة القسم). وأوضح المبلغ في محضر الشرطة أن المشكو في حقهما قاما باستدراجه وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وإقرارين باستلام بضائع، وذلك على خلفية وجود خلافات مالية سابقة بينهم.

سقوط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين. وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب الواقعة لذات السبب (الخلافات المالية). وبإرشادهما، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (3 إيصالات أمانة، و2 إقرار استلام بضاعة) وجميعها مذيلة بتوقيع المجني عليه.

اتهامات متبادلة والنيابة تباشر التحقيق



واتهم المشكو في حقهما المُبلغ بقيامه بالنصب عليهما في مبالغ مالية سابقة، وهو ما دفعهما لارتكاب الواقعة لضمان حقوقهما – حسب ادعائهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.