كشف ملابسات سرقة سيدة مسنة بالقليوبية، والأمن يضبط المتهم بعد تداول الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة حقيبة يد من سيدة مسنة بمحافظة القليوبية، عقب تداول صور الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه وبحوزته المسروقات.

الأمن يكشف ملابسات سرقة سيدة مسنة بالقليوبية

تحريات مكثفة رغم غياب البلاغ الرسمي

بدأت الواقعة بعد رصد أجهزة المتابعة الأمنية لمنشور متضمن صورًا تظهر تضرر مواطنة من قيام شخص بسرقة حقيبتها التي تحتوي على هاتفها المحمول أثناء تواجدها بالقليوبية.

وبالرغم من عدم ورود أي بلاغ رسمي، شكّلت الأجهزة فريق بحث جنائي لجمع المعلومات وتحديد هوية المجني عليها والمتهم الظاهر في الصور.

ضبط المتهم واستعادة المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عاطل له سجل جنائي سابق، ومقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وأُعدت الأكمنة اللازمة، وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه استهدف السيدة المسنة وخطف الحقيبة بأسلوب "المغافلة"، قبل التخلص من الحقيبة بعد استخراج الهاتف منها.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

