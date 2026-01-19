الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

استدعاء أسرة فتاة سقطت من الطابق الرابع بعد رفض والدها خطبتها بالجيزة

استدعاء اسرة فتاة
استدعاء اسرة فتاة سقطت من الطابق الرابع بعد رفض والدها خطبته
أمرت النيابة العامة، باستدعاء أسرة فتاة عمرها 17 عامًا لقيت مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزل أسرتها بالطابق الرابع بدائرة قسم شرطة الجيزة، في واقعة مأساوية شهدتها المحافظة وذلك بسبب رفض اسرتها ارتباطها رسميا بشاب.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط فتاة من علو ووفاتها في الحال. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان الفتاة مصابة بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وكشفت  التحريات الأولية أن الفتاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، على خلفية خلافات أسرية، بعد رفض والدها ارتباطها رسميًا بشاب كانت تجمعها به علاقة عاطفية.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

