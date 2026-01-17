حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة العقارات بالتجمع

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة العقارات غير المأهولة بأسلوب التسلق وكسر الأبواب وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وحيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش وكمية من مخدري الحشيش والاستروكس.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة

وفي دائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة. كما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل ومقيم بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك.

واعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل جراج قريب من محل سكنهم.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات في دائرة قسم شرطة قصر النيل من ضبط سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بسرقة مبلغ مالي بأسلوب المغافلة من داخل حقيبة أحد الركاب الأجانب، عقب تركها داخل السيارة أثناء توصيله، وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بحوزته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين على القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار.

