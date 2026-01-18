الأحد 18 يناير 2026
حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عناصر تشكيل عصابي متورط في ممارسة نشاط إجرامي متخصّص في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

وأوضحت تحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المتهمين أوهموا الضحايا بإمكانية الحصول على أرباح مالية مقابل تسجيل الدخول على موقع إلكتروني مزيف، والقيام بمهام ترويج منتجات وتسويق إلكتروني مقابل نسب أرباح، إلا أن المجني عليهم فوجئوا بتجميد المبالغ المالية المحوّلة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 27 هاتفا محمولا، 304 شرائح هاتفية، 4 بطاقات بنكية، 6 محافظ عملات رقمية بها تحويلات مالية، 2 جهاز حاسب آلي (لاب توب) يحتوي على دلائل النشاط الإجرامي

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي وتحويل المبالغ المستولى عليها إلى عملات رقمية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية