الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية على الريق لتقوية المناعة

تقوية المناعة
تقوية المناعة
18 حجم الخط

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وضعف المناعة، خاصة مع قلة التعرض للشمس وانتشار الفيروسات.

لذلك يلجأ الكثيرون إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض، وتعد الوصفات التي تؤخذ على الريق من أفضل الوسائل لتعزيز الصحة، حيث يكون الجسم أكثر قدرة على امتصاص العناصر الغذائية.

وصفة طبيعية على الريق لتقوية المناعة 

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، وصفة على الريق لتقوية المناعة.

المكونات:

كوب ماء دافئ غير مغلي

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

عصير نصف ليمونة طازجة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور أو زنجبيل مطحون

فص ثوم صغير مهروس اختياري لمن يتحمل طعمه

رشة كركم

رشة فلفل أسود لتعزيز امتصاص الكركمين

وصفة طبيعية على الريق لتقوية المناعة 
وصفة طبيعية على الريق لتقوية المناعة 

طريقة التحضير:

  • سخّني الماء حتى يصبح دافئ فقط.
  • أضيفي عصير الليمون وقلبي جيدا.
  • أضيفي العسل وامزجي حتى يذوب تماما.
  • أضيفي الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود.
  • في حال استخدام الثوم، يضاف أخيرا ويقلب جيدا.
  • يشرب الخليط فورا على الريق.
  • هذه الوصفة تعمل على تحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن.
  • تنشيط الجهاز المناعي.
  • تحفيز الدورة الدموية.
  • تنظيف الجسم من السموم.
  • منح الجسم طاقة طبيعية طوال اليوم.
  • تقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي.
  • الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.
  • تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية.
  • تقليل الشعور بالإرهاق والخمول.
  • تحسين صحة الجهاز الهضمي.
  • تشرب الوصفة مرة واحدة يوميا على الريق.
  • يفضل الانتظار 20 إلى 30 دقيقة قبل تناول الإفطار.
  • يجب الاستمرار عليها لمدة 2 إلى 3 أسابيع للحصول على أفضل النتائج.
  • ينصح بعدم الإكثار من الثوم لمن يعانون من قرحة المعدة.
  • مرضى الضغط أو السيولة يجب استشارة الطبيب قبل الانتظام عليها.
لدعم المناعة وتخفيف الأعراض، خلطات طبيعية لنزلات البرد

أطعمة شتوية ترفع المناعة وتحمي من نزلات البرد

هيئة الدواء تطمئن المواطنين بتوافر خافضات الحرارة خلال موسم البرد والإنفلونزا

يقي من الأمراض المزمنة ويدعم المناعة، فوائد ذهبية لـ فيتامين C

7 أكلات شتوية ترفع المناعة عند النساء

7 مشروبات دافئة تقوي المناعة وتقاوم العدوى
