أكلات تناولها على الريق يقوي المناعة خلال موسم تغير الفصول

تقوية المناعة من الأمور التى يجب الاهتمام بها فى وقتنا الحالى للوقاية من الأمراض المعدية المنتشرة بين الكبار والصغار بسبب تغيير الفصول.

وتقوية المناعة تحتاج لنظام غذائي سليم وتنظيم مواعيد النوم وممارسة الرياضة، كما أن هناك أكلات يجب تناولها على الريق لتقوية المناعة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى، أخصائية التغذية العلاجية: إن تناول أطعمة صحية في الصباح على الريق من أهم العادات التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي والحفاظ على نشاط الجسم طوال اليوم، فبعد ساعات النوم الطويلة، يكون الجسم في حاجة إلى عناصر غذائية تحفز المناعة وتعيد التوازن للطاقة، لذلك فإن اختيار الأطعمة المناسبة في هذا الوقت الحساس من اليوم يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في صحة الإنسان.

أهمية تناول الأطعمة المقوية للمناعة على الريق

وأضافت مرام، في الصباح الباكر، يكون الجهاز الهضمي في أنسب حالاته لامتصاص العناصر الغذائية المفيدة بسرعة وفعالية، لذلك، فإن الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تتناول على الريق تساهم في:-

تنشيط عملية الأيض والهضم.

تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الأمراض.

طرد السموم المتراكمة في الجسم أثناء النوم.

زيادة طاقة الجسم وتحسين المزاج والتركيز.

تقوية المناعة

أكلات ومشروبات تناولها على الريق يقوى المناعة

وتابعت، هناك أكلات ومشروبات تناولها على الريق يقوى المناعة، منها:-

ماء دافئ بالليمون والعسل، وهى من أشهر المشروبات الصباحية وأكثرها فائدة، والليمون غني بفيتامين (C) الذي يعزز مناعة الجسم ويحسن الهضم، أما العسل فيعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، فقط نمزج كوب من الماء الدافئ مع نصف عصير ليمونة وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، ويتم تناوله فور الاستيقاظ.

ملعقة من زيت الزيتون البكر، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات وفيتامين (E) الذي يحمي الخلايا من الالتهاب والتلف، ويساعد على تنظيف الكبد والمعدة، ويعزز امتصاص العناصر الغذائية المهمة، ويمكن تناول ملعقة واحدة على الريق يوميا، ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لمزيد من الفائدة.

الثوم النيء، وهو من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، يحتوي على مادة "الأليسين" التي تقاوم الفيروسات والبكتيريا وتعزز المناعة، حيث يتم تناول فص من الثوم المفروم على الريق مع كوب من الماء، أو يمكن بلعه كاملا لتجنب الرائحة القوية.

الزنجبيل الطازج أو مشروب الزنجبيل، يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويحتوي على مواد مضادة للالتهابات تقوي المناعة وتحسن الهضن، قطعي قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج وضعيها في كوب ماء دافئ لمدة 5 دقائق، ويمكن إضافة القليل من العسل للتحلية.

كوب من الماء الفاتر مع خل التفاح الطبيعي، ويساعد خل التفاح في موازنة حموضة الجسم وطرد السموم وتقوية المناعة، أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء فاتر، ويمكن تحليته بالعسل.

الفواكه الغنية بفيتامين (C)، مثل البرتقال، والكيوي، والجوافة، والبابايا، حيث أن تناول ثمرة من هذه الفواكه على الريق يزيد الجسم بمضادات أكسدة قوية تحفز إنتاج الكولاجين وتحارب الفيروسات، يفضل تناولها طازجة دون سكر أو إضافات.

المكسرات النيئة مثل اللوز وعين الجمل، وهى غنية بفيتامين (E) والأحماض الدهنية المفيدة التي تقوي جهاز المناعة وتحافظ على صحة القلب، ويمكن تناول حفنة صغيرة على الريق مع كوب من الماء أو الحليب الدافئ.

الشوفان بالحليب والعسل، وهى وجبة مثالية تمنح الطاقة وتدعم المناعة بفضل احتوائها على الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن إضافة القليل من المكسرات أو الفواكه المجففة لزيادة قيمتها الغذائية.

مشروب الكركم بالحليب، والكركم يحتوي على مادة "الكركمين" المضادة للالتهابات والمقوية للمناعة، حيث نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ، ويمكن تحليته بالعسل الطبيعي.

عصير الجزر والبرتقال، وهو يجمع بين فيتامين (A) من الجزر و(C) من البرتقال، مما يجعله مشروب مثالي لدعم مناعة الجسم وبشرة صحية، يجب تناول كوب منه صباحا قبل تناول الإفطار.

