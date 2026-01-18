هيئة الدواء تطمئن المواطنين بتوافر خافضات الحرارة خلال موسم البرد والإنفلونزا

18 حجم الخط

أكدت هيئة الدواء المصرية أن نزلات البرد والإنفلونزا غالبا ما تكون مصحوبة بارتفاع في درجة حرارة الجسم، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على استخدام الأدوية الخافضة للحرارة خلال هذه الفترة من العام.

ضمان توافر جميع المستحضرات الدوائية



وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أنها حريصة على ضمان توافر جميع المستحضرات الدوائية التابعة لهذه المجموعة العلاجية على مدار العام، وعلى وجه الخصوص خلال موسم انتشار البرد والإنفلونزا، وذلك لتلبية احتياجات المرضى ومنع حدوث أي نقص في السوق.



وشددت هيئة الدواء المصرية على أهمية الاستخدام الآمن للأدوية، مؤكدة أنه في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض شديدة، يجب التوجه فورًا لاستشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.



وكانت هيئة الدواء المصرية قد حذرت من الاعتقاد الشائع بأن الأعشاب والمشروبات الطبيعية آمنة تمامًا ولا تحمل أي مخاطر صحية، مؤكدة أن العديد منها يحتوي على مواد فعالة قد تتداخل مع الأدوية وتؤثر في كفاءتها أو تتسبب في آثار جانبية خطيرة.



وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن بعض الأعشاب تقلل من تأثير الأدوية أو تزيد من مفعولها بشكل غير متوقع، ما قد يشكل خطرًا على صحة المرضى، خاصة الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب.

وأشارت إلى أمثلة شائعة لهذه التداخلات، من بينها:



الزنجبيل والثوم: قد يزيدان من تأثير أدوية السيولة، ما يرفع خطر النزيف.



العرقسوس: قد يتعارض مع أدوية ضغط الدم ويتسبب في ارتفاعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.