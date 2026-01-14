18 حجم الخط

أطعمة شتوية ترفع المناعة وتحمي من نزلات البرد، في فصل الشتاء تزداد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وتقلب الجو، وقلة التعرض لأشعة الشمس، إلى جانب الضغط العصبي وقلة النوم.



وفي هذه الأجواء تصبح المناعة خط الدفاع الأول للجسم، ولا يمكن تقويتها دون الاهتمام بالغذاء اليومي، خصوصًا الأطعمة الشتوية الغنية بالعناصر التي تدعم الجهاز المناعي وتساعده على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تعزيز المناعة في الشتاء لا يحتاج إلى أدوية باهظة، بل إلى وعي غذائي واختيار ذكي للأطعمة اليومية.

أضافت أن إدخال بعض الأطعمة الشتوية إلى النظام الغذائي بانتظام يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد، ويمنحه الطاقة والدفء اللازمين لمواجهة قسوة الطقس.



أفضل أطعمة لتقوية المناعة في الشتاء

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة كمال أهم الأطعمة الشتوية التي ترفع المناعة وتحمي من نزلات البرد، مع توضيح فوائد كل نوع وطريقة الاستفادة منه.

أولًا: الحمضيات… درع فيتامين C الطبيعي

تتصدر الحمضيات قائمة الأطعمة الداعمة للمناعة في الشتاء، مثل:

البرتقال

اليوسفي

الليمون

الجريب فروت

تتميز هذه الفواكه بغناها بفيتامين C، الذي:

يحفز إنتاج كرات الدم البيضاء

يقلل مدة وشدة نزلات البرد

يساعد الجسم على امتصاص الحديد

طريقة الاستفادة:

يفضل تناول الفاكهة كاملة بدل العصير للحصول على الألياف، ويمكن إضافة الليمون إلى الماء الدافئ صباحًا لتعزيز المناعة وتنشيط الجسم.

ثانيًا: الثوم… مضاد حيوي طبيعي

يُعد الثوم من أقوى الأطعمة الطبيعية المقاومة للعدوى، لاحتوائه على مركبات الكبريت، وأهمها الأليسين، الذي:

يقاوم الفيروسات والبكتيريا

يقلل التهابات الجهاز التنفسي

يقوي المناعة العامة

طريقة الاستفادة:

تناول فص ثوم مهروس على الريق، أو إضافته للطهي في نهاية الطبخ للحفاظ على فوائده.

ثالثًا: الزنجبيل… دفء ومناعة في كوب

الزنجبيل من المشروبات الشتوية الأساسية، وله خصائص قوية مضادة للالتهابات، حيث:

يخفف احتقان الحلق

يقلل السعال

يرفع حرارة الجسم ويعزز الدورة الدموية

طريقة الاستفادة:

تحضير مشروب زنجبيل طازج مع العسل والليمون، خاصة في بداية الشعور بأعراض البرد.

رابعًا: العسل الطبيعي… حارس المناعة

العسل من الكنوز الغذائية في الشتاء، لما يحتويه من:

مضادات أكسدة

خصائص مضادة للبكتيريا

عناصر مهدئة للحلق

يساعد العسل على:

تهدئة السعال

تقوية المناعة

تسريع التعافي من نزلات البرد

طريقة الاستفادة:

ملعقة عسل يوميًا، أو إضافته للمشروبات الدافئة بدل السكر.

أكلات تقوي المناعة

خامسًا: الخضروات الورقية الداكنة

مثل:

السبانخ

الجرجير

الكرنب

هذه الخضروات غنية بـ:

فيتامين A

فيتامين C

الحديد

مضادات الأكسدة

وتساهم في:

تقوية المناعة

حماية الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي

تقليل فرص العدوى

طريقة الاستفادة:

تناولها طازجة في السلطات أو مطهية طهيًا خفيفًا للحفاظ على قيمتها الغذائية.

سادسًا: شوربة الدجاج… علاج شتوي تقليدي فعال

ليست شوربة الدجاج مجرد وصفة شعبية، بل أثبتت الدراسات أنها:

تقلل التهابات الجهاز التنفسي

تساعد على ترطيب الجسم

تمده بالبروتين والمعادن

خاصة إذا تم تحضيرها بإضافة:

الثوم

البصل

الجزر

الكرفس

سابعًا: المكسرات والبذور

مثل:

اللوز

الجوز

بذور السمسم

بذور عباد الشمس

تحتوي على:

فيتامين E

الزنك

أحماض أوميجا 3

وتعمل على:

تعزيز المناعة

حماية الخلايا من التلف

دعم وظائف الجهاز المناعي

طريقة الاستفادة:

حفنة يومية كوجبة خفيفة، أو إضافتها للسلطات والشوفان.

ثامنًا: الزبادي واللبن الرائب

تدعم الأمعاء، التي تُعد مركزًا مهمًا للمناعة، لاحتوائها على البروبيوتيك، التي:

تحسن الهضم

تقوي البكتيريا النافعة

تعزز مقاومة الجسم للأمراض

طريقة الاستفادة:

كوب زبادي يوميًا، ويفضل غير محلى.

تاسعًا: البصل… واقٍ طبيعي من العدوى

البصل غني بمركبات الفلافونويد، التي:

تقاوم الالتهابات

تعزز المناعة

تقلل فرص الإصابة بالبرد

طريقة الاستفادة:

تناوله نيئًا بكميات معتدلة أو إضافته للأطعمة اليومية.

عاشرًا: البطاطا الحلوة

تُعد من الأطعمة الشتوية الممتازة، لاحتوائها على:

البيتا كاروتين

فيتامين A

الذي يحافظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية، وهي خط الدفاع الأول ضد الفيروسات.

نصائح غذائية هامة لتعزيز المناعة شتاءً



الإكثار من السوائل والمشروبات الدافئة

تقليل السكريات المصنعة

النوم الجيد لدعم المناعة

تنويع الطعام وعدم الاعتماد على نوع واحد

