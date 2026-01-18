الأحد 18 يناير 2026
تحصين 8,687 رأس ماشية خلال أسبوع ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

حملة لتحصين الماشية
حملة لتحصين الماشية بأسيوط، فيتو
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة محافظة أسيوط لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الأول من الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع شهد إنجازات ملموسة على أرض الواقع، عكست حجم العمل الميداني والالتزام الكامل بتنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية تمكنت من خلال الفرق البيطرية من تحصين 8,687 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، من خلال 197 لجنة تحصين جرى توزيعها على مختلف القرى والمراكز، في إطار خطة منظمة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين، مؤكدًا أن العمل يسير بوتيرة منتظمة ومتصاعدة لضمان تحصين شامل للثروة الحيوانية بالمحافظة.

 

عقد 23 ندوة إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين 

 

وأشار المحافظ إلى أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل شملت جهودًا مكثفة في مجال التوعية والإرشاد، حيث تم عقد 23 ندوة إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين ودوره الحيوي في الوقاية من الأمراض الوبائية، وهو ما انعكس في زيادة وعي المربين وتفاعلهم الإيجابي مع الحملة، مؤكدًا أن نشر الثقافة الوقائية أصبح أحد أهم محاور العمل داخل الريف الأسيوطي.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن لجان التقصي البيطري نفذت 197 زيارة ميدانية شملت المرور على 602 منزلًا، لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي مؤشرات مرضية مبكرة، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى الوقاية قبل العلاج.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية باعتبارها أحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع البيطري، وتسخير الإمكانيات البشرية والفنية واللوجستية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

 

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في الأسبوع الأول من الحملة هو نتاج عمل جماعي وتعاون وثيق بين أجهزة الدولة والمربين، في مسار يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية، وضمان استقرار الإنتاج، ودعم الاقتصاد الريفي بمحافظة أسيوط.

