الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لليوم الثاني، وكيل التعليم بأسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم أسيوط يتفقد
تعليم أسيوط يتفقد لجان الإعدادية، فيتو
18 حجم الخط

أجرى محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بلجان إدارة منفلوط التعليمية وذلك للإطمئنان على انتظام سير عملية الإمتحانات داخل اللجان فى يومها الثانى والتى انطلقت امس السبت وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026 وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لاعمال الامتحانات. 

واستهل وكيل الوزارة جولته التفقدية بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط وانتظامها اليوم فى مادة اللغة العربية بمدرسة الدكتور جمال عطيفى الثانوية بنين البالغ عدد لجانها 24 لجنة ومدرسة الإعدادية الحديثة بنات والبالغ عدد لجانها 21 لجنة ومدرسة الشهيد المقدم ابوبكر عزمى ابو سالم البالغ عدد لجانها 8 لجان.

حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات أو أى وسيلة إلكترونية داخل اللجان

وأطمأن وكيل التعليم بأسيوط - خلال الجولة -  على مستوى أسئلة الامتحان والتى لم تخرج عن الكتاب المدرسى وكتاب التقييمات وتم التأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم وتواجد المراقبين والملاحظين باللجان، فضلا عن تواجد امن البوابة الرئيسية ومنع دخول كل من هو غير ذى صفة داخل اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان مع حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات او اى وسيلة إلكترونية داخل اللجان ( سماعات بلوتوث او الساعات الرقمية الحديثة وغيرها ) وتنظيم دخول وخروج الطلاب الى اللجان والتأكيد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

واشار الى انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بمقر مديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة المستجدات أول بأول وحل اية مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان او الطلاب.

تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على حظر دخول الهواتف وسماعات البلوتوث

78 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بأسيوط يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والدين


يذكر ان عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحان الشهادة الاعدادية اليوم بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة ويؤدون الامتحان فى عدد 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية اللغة العربية امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تعليم أسيوط لجان امتحانات الشهادة الاعدادية مادة اللغة العربية محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

78 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بأسيوط يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والدين

بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال وجنوب أسيوط

زحام شديد بانتخابات نقابة المحامين في أسيوط (صور)

طلاب الإعدادية بأسيوط عن امتحانات اليوم: الإنجليزي سهل.. والهندسة فيه سؤال أول مرة نشوفه (فيديو)

تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على حظر دخول الهواتف وسماعات البلوتوث

تكثيفات أمنية أمام بوابات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط (فيديو)

83 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في أسيوط يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والهندسة

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى منزل بأسيوط
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية