لليوم الثاني، وكيل التعليم بأسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بلجان إدارة منفلوط التعليمية وذلك للإطمئنان على انتظام سير عملية الإمتحانات داخل اللجان فى يومها الثانى والتى انطلقت امس السبت وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026 وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لاعمال الامتحانات.

واستهل وكيل الوزارة جولته التفقدية بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط وانتظامها اليوم فى مادة اللغة العربية بمدرسة الدكتور جمال عطيفى الثانوية بنين البالغ عدد لجانها 24 لجنة ومدرسة الإعدادية الحديثة بنات والبالغ عدد لجانها 21 لجنة ومدرسة الشهيد المقدم ابوبكر عزمى ابو سالم البالغ عدد لجانها 8 لجان.

حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات أو أى وسيلة إلكترونية داخل اللجان

وأطمأن وكيل التعليم بأسيوط - خلال الجولة - على مستوى أسئلة الامتحان والتى لم تخرج عن الكتاب المدرسى وكتاب التقييمات وتم التأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم وتواجد المراقبين والملاحظين باللجان، فضلا عن تواجد امن البوابة الرئيسية ومنع دخول كل من هو غير ذى صفة داخل اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان مع حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات او اى وسيلة إلكترونية داخل اللجان ( سماعات بلوتوث او الساعات الرقمية الحديثة وغيرها ) وتنظيم دخول وخروج الطلاب الى اللجان والتأكيد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

واشار الى انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بمقر مديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة المستجدات أول بأول وحل اية مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان او الطلاب.



يذكر ان عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحان الشهادة الاعدادية اليوم بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة ويؤدون الامتحان فى عدد 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

