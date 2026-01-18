بدء أعمال تطوير كورنيش أبوتيج بأسيوط وإقامة ممشى سياحي آمن للمواطنين

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة لتطوير الواجهة النيلية بمركز أبو تيج، بما يضمن تأمين جسر نهر النيل وحماية جوانبه، والحفاظ على الممتلكات العامة، تمهيدًا لإقامة ممشى سياحي آمن ومتطور يخدم أهالي المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رفع كفاءة جوانب النيل بمنطقة الكورنيش

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز، تتابع ميدانيًا أعمال التكسية الحجرية (التدبيش) ورفع كفاءة جوانب النيل بمنطقة الكورنيش، باعتبارها مرحلة أساسية لضمان استقرار التربة وحماية الشاطئ، تمهيدًا لاستكمال المراحل التالية من أعمال التطوير. وجاءت المتابعة بمشاركة المهندس شريف سعد مدير عام حماية وتطوير النيل، ومحمود عبد الجواد نائب رئيس المركز، والمهندس مجدي عبدالرحيم مدير المشروعات بالمركز.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التكسية تشمل وضع وتنسيق الأحجار (الدبش) لحماية ميول الجسر ومنع تآكل التربة بفعل تيار المياه، باستخدام المعدات الثقيلة، وبالتنسيق الفني الكامل مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قطاع حماية النيل.

تسوية وتأمين المساحات المحاذية للنهر هندسيًا

وشدد هشام أبو النصر على ضرورة الإسراع في تسوية وتأمين المساحات المحاذية للنهر هندسيًا، باعتبارها خطوة محورية في خطة تطوير واجهة أبوتيج النيلية، وتحويلها إلى متنفس حضاري يليق بالمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط في ختام تصريحاته على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.

