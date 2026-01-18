جديد ملف انتقال مروان عثمان إلى الأهلي

الأحد 18 يناير 2026
شهدت صفقة انتقال مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف النادي الأهلي انفراجة كبيرة خلال الساعات الماضية، واقتربت من الحسم النهائي لصالح القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن صفقة انتقال مروان عثمان إلى الأهلي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، بعد التوصل لاتفاق على كافة بنود الصفقة، مؤكدًا أن انتقال اللاعب بات مسألة وقت لا أكثر.

وأوضح المصدر أن ما تبقى حاليًّا هو رتوش بسيطة تتعلق ببعض تفاصيل التعاقد، إلى جانب تجاوز اللاعب للكشف الطبي بنجاح تمهيدًا للإعلان عن الصفقة، وهو ما يتوقع الانتهاء منه خلال الفترة الساعات القليلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

