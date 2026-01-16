الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

فليك يسير على خطى إنريكي بتحقيق ثاني أطول سلسلة انتصارات لبرشلونة

فليك، فيتو
فليك، فيتو
قاد فليك برشلونة لتحقيق 11 فوزًا متتاليًا بعد تغلبه على راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا كثاني أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ النادي.

 

ومنح فوز برشلونة بقيادة مدربه فليك أمام راسينج سانتاندير2-0 في كأس ملك إسبانيا الانتصار الـ11 تواليًا، ليعادل أفضل سلسلة للإسباني لويس إنريكي مدرب البرسا السابق في 2015، بينما يبقى الرقم القياسي التاريخي عند 18 فوزًا متتاليًا تحت قيادة فرانك ريكارد.

 

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت في وقت سابق قبل مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا أن ​برشلونة​ يواصل عروضه القوية بعدما حقق 10 انتصارات متتالية من دون أي تعادل، في سلسلة لم يشهدها النادي منذ عام 2016.

 وأوضحت الصحيفة أن الفريق لم يتعرض لأي خسارة منذ سقوطه أمام ​تشيلسي​ 0-3 على ملعب ستامفورد بريدج، ليبدأ بعدها مسيرة انتصارات متواصلة في مختلف المسابقات.


وأشارت إلى أن آخر سلسلة مشابهة تعود لفترة المدرب ​لويس إنريكي​  2016.

