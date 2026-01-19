الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

قرعة كأس ملك إسبانيا
قرعة كأس ملك إسبانيا
18 حجم الخط

قرعة كأس ملك إسبانيا، أسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2025-2026، عن مواجهات متوازنة.

ويلتقي برشلونة حامل اللقب ضد ألباسيتي قاهر ريال مدريد في دور ربع النهائي. 

مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 

ألباسيتي ضد برشلونة.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد.

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد.

وكان ألباسيتي أطاح بنادي ريال مدريد من دور الـ 16 في مفاجأة من العيار الثقيل. 

وتأهلت 8 فرق إلى مرحلة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما اجتازت دور الـ16 وعلى رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما ودع ريال مدريد بشكل مفاجئ.

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا قبل قرعة ربع النهائي 

1- برشلونة

2- أتلتيكو مدريد 

3- ريال بيتيس

4- ألباسيتي

5- ألافيس 

6- فالنسيا 

7- ريال سوسيداد

8- أتلتيك بلباو 

وستُقام مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 3، 4 و5 من الشهر المقبل.

 

وحقق برشلونة فوزًا على راسينج بهدفين دون رد، في حين تخطى أتلتيكو مدريد خصمه ديبورتيفو بهدف نظيف، وفاز ريال بيتيس على إلتشي بهدفين لهدف.

في حين تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة على يد ألباسيتي بثلاثة أهدف مقابل هدفين، وفاز ألافيس بثنائية نظيفة على رايو فاليكانو، وحقق ريال سوسيداد فوزًا على أوساسونا بركلات الترجيح.

أما أتلتيك بلباو فقد حقق فوزًا مثيرًا على ليونيسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وانتصر فالنسيا على بورجوس بهدفين دون رد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة كأس ملك إسبانيا برشلونة الباسيتي ريال مدريد أتلتيكو مدريد ريال بيتيس ألافيس فالنسيا ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ألباسيتي ضد برشلونة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد

مواد متعلقة

قبل إجراء القرعة، تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة يهزم راسينج سانتاندير بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

ديبورتيفو ألافيس يفوز على فاليكانو 2-0 ويتأهل لربع نهائي كأس ملك اسبانيا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

مدبولي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتكوين مخزون استراتيجي آمن

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 7130 جنيها

معركة فوطة ميندي بمباراة المغرب والسنغال تثير الجدل، والنشطاء: المغاربة ربطوها بالسحر وحاولوا منعها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

مفتي الجمهورية: "الالتزام بالمعايير الأخلاقية" التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية