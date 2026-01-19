معركة فوطة ميندي بمباراة المغرب والسنغال تثير الجدل، والنشطاء: المغاربة ربطوها بالسحر وحاولوا منعها

18 حجم الخط

مباراة المغرب والسنغال، أثارت معركة "الفوطة" في مباراة المغرب والسنغال ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من جماهير الكرة في الدول العربية، حيث ظهر أحد لاعبي المغرب، وهو يحاول الاستيلاء على "فوطة" حارس مرمى السنغال، لمنع وصولها إليه حتى يجفف عرقه بها.

معركة فوطة ميندي تثير الجدل بين جماهير الكرة

وأظهر الفيديو، الذي حقق انتشارًا واسعًا بين النشطاء، اللاعب المغربي إسماعيل صبياري، الذي سجل هدفا في مرمى الكاميرون، وهو يحلق على أحد لاعبي السنغال، ليمنعه من إعطاء حارس مرمى السنغال ميندي "الفوطة"، التي كان يريدها ميندي لتجفيف "عرقه"، لكن في النهاية وبعد مناورة، نجح لاعب السنغال في إيصال "الفوطة" لـ ميندي.

تصدرت حركة "فوطة" ميندي التريند، حتى إن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها "معركة فوطة ميندي"، البعض تساءل عن سر هذه المعركة التي قادها لاعب المغرب إسماعيل صبياري، والتي نحج لاعب السنغال في التصدي لها بتمرير "الفوطة" لحارس مرمى السنغال ميندي.

سر منع لاعب المغرب وصول الفوطة لميندي

علق البلوجر نواف الآسيوي فقال: " غير طبيعي هذا الأمر! لاعب السنغال يحتفظ بالمنشفة الخاصة بميندي وسط مراقبة شديدة وغريبة من لاعب المغرب صبياري!"

أما البلوجر نايف العاملي فقال: "فوضى تنظيم غير طبيعية! حاملين الكرة يأخذون الفوطة بالغصب لاعب جاي من دكة الاحتياط عشان الفوطة كابتن المنتخب ياخد الفوطة يرميها على الجمهور! أين المنظمين وأين الأمن وما دورهم بالملعب! إنها معركة الفوطة".

حقيقة السحر والشعوذة في فوطة ميندي

في حين يرد البلوجر عاطف السيد قائلًا: " الفيديو يظهر لاعب سنغالي يحتفظ بمنشفة حارس مرمى السنغال (ربما بونو)، والتي قد تحتوي على ملاحظات عن اتجاهات ركلات الترجيح. صبياري يراقبه بحذر شديد. بعض التعليقات ترى فيها خرافة أو "سحر"، بينما آخرون يقولون إنها مجرد استراتيجية شائعة بين الحراس"

أما البلوجر فهد الشيخ فقال: "اللي يتكلم عن سحر وشعوذة غلطان.. الهدف هو أن الجو ممطر والحارس يحتاج يمسح وجهه وقفازه خصوصًا القفاز ضروري يكون ناشف دائمًا، والمغاربة يريدون عدم إيصال منشفة الحارس كنوع من الضغط النفسي.. معركة الفوطة"

Big Shout out to Senegal’s reserve goal keeper Yehvan Diouf who was active all through out the game handing Edouard Mendy his towel and fighting off ball boys and Moroccan players. A Real Soldier.💪🇸🇳 pic.twitter.com/yKt5VY4LO8 — Yimzy (@oyimzy) January 19, 2026

وقال البلوجر السنغالي يمازا فقال: " تحية كبيرة لحارس مرمى السنغال الاحتياطي، يهفان ضيوف، الذي كان نشيطًا طوال المباراة، حيث سلم إدوارد ميندي منشفته ودافع عن مرماه ضد جامعي الكرات واللاعبين المغاربة. جندي حقيقي"

وعلق البلوجر محمد مرزوق فقال: "معركة اللاعب والفوطة، اللاعب المغربي إسماعيل صبياري كنت فرحت له أنه سجل هدف في مرمى الكاميرون، لكن منظره وهو يحلق على لاعب السنغال لمنع وصول "الفوطة" لميندي يضحك وهو يحلق على الفوطة متروحش لحارس مرمى ميندي ينشف بيها عرقه يا ناس، عايزين عرق يسيل طول المباراة. طيب أنتم خايفين من حاجة أعطوه فوطة نظيفة من عندكم أو من الفيفا.. لو كنتم شاكين في وجود سحر أو شعوذة.. منظر مخجل ومقلق ومشتت للتركيز أكيد لحارس المرمى بسبب أن بجواره معركة طول المباراة بسبب الفوطة"

وقال البلوجر أحمد محمد: "اللاعب المغربي الذي يحلق على الفوطة صبياري، جناح المغرب، يلعب في أوروبا، كيف يلعب في أوروبا ومنطقة التحليق على الفوطة..."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.