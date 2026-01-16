صحيفة إسبانية تكشف كواليس تعطل انتقال نجم الأهلي إلى برشلونة

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أسباب تعطل صفقة انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم فريق الأهلي الشاب، لصفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق ووافق الأهلي على رحيل حمزة عبد الكريم لصفوف برشلونة في انتقالات يناير الجاري، بعدما رفع النادي الكتالوني عرضه المقدم للنادي الأحمر للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

وحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يواصل محاولاته من أجل ضم حمزة عبد الكريم بشدة، إلا أن الأمر غير سهل حتى الآن رغم الاتفاق مع الأهلي.

ويأتي السبب وراء ذلك، هو إن النادي الكتالوني لديه أزمة في قواعد اللعب المالي النظيف، حيث إن النادي الكتالوني ما زال غير قادر على تعزيز صفوفه على خلفية فشله في تطبيق قاعدة "1 مقابل 1" وهو ما يقوم به ديكو المدير الرياضي ولم يتغير الوضع منذ عام 2021.

ويعاني برشلونة أتلتيك من نفس ظروف الفريق الأول، خاصة وأنه يحتاج لرحيل لاعب أولًا قبل أن ينضم لاعب جديد، على الرغم من تضاؤل الأمر نظرا لاختلاف الرواتب، إلا أن أبدى النادي الإسباني، أبدى استعداده لسماع العروض المقدمة لبعض اللاعبين.

ويحتاج فريق الرديف لبرشلونة لتدعيم صفوفه في الفترة الحالية، وارتبط اسم برغبته في التعاقد مع الكرواتي ليون ياكيروفيتش لاعب دينامو زغرب، إلا أن هناك منافسة مع ميلان الإيطالي لضم اللاعب بل وأكد استعداده لدفع 2.5 مليون يورو لحسم صفقة اللاعب صاحب الـ 18 عامًا.

وحتى الآن، لا توجد مساحة كافية في ميزانية الرواتب داخل النادي الكتالوني، من أجل إمكانية برشلونة للتعاقد مع حمزة عبد الكريم من الأهلي أيضًا، ويرغب ياكيروفيتش في الانضمام لبرشلونة حيث يعاني من التهميش في دينامو زغرب ومع ذلك لا يستطيع البلوجرانا التحرك وسيتعين عليهم الانتظار حتى تتحسن الأوضاع.

