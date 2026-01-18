الأحد 18 يناير 2026
حوادث

ضبط 5 رجال و12 سيدة بصحبتهم 16 طفلا لاستغلالهم فى أعمال التسول بالجيزة

ضبط 5 رجال و12 سيدة
ضبط 5 رجال و12 سيدة بصحبتهم 16 طفل
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و12 سيدة، بينهم 8 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والاستجداء وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

 ضبط <strong>5 رجال و12 سيدة بصحبتهم 16 طفل لاستغلالهم فى أعمال التسول بالجيزة</strong>
 ضبط 5 رجال و12 سيدة بصحبتهم 16 طفل لاستغلالهم فى أعمال التسول بالجيزة

وتم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالبيع الإلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن الرعاية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

 

 

استجابة فورية..إصلاح تلفيات الطريق الأوسطي بالشرقية بعد رصد استغاثة مواطن

 

وعلى جانب آخر،تحركت الجهات المختصة لرفع كفاءة وتأمين "الطريق الأوسطي" بنطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية بعد رصد استغاثة مواطن على الانترنت.

بدأت الواقعة عقب رصد مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين وهو يشكو من وجود تلفيات =في الحاجز الخرساني (النيوجيرسي) عند أحد المنحنيات الخطرة بالطريق الأوسطي، بنطاق مركز مشتول بمحافظة الشرقية.

وأشار صاحب الفيديو إلى أن هذه التلفيات، تشكل خطرًا كبيرًا على حياة قائدي المركبات وتزيد من احتمالية وقوع حوادث سير، ملتمسًا سرعة التدخل لإصلاحها.

وعقب فحص محتوى الفيديو والتأكد من الموقع، قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية وتم توجيه فرق الصيانة والمعدات اللازمة إلى مكان الشكوى وبدأت أعمال الإصلاحات الشاملة للحواجز الخرسانية المتضررة لضمان عدم انحراف السيارات في حال وقوع أي طارئ.

جاء ذلك في إطار حرص الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في رصد المشكلات التي قد تهدد سلامة المواطنين على الطرق، 
.

