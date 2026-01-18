شراء سيارات وعقارات.. ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، في ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات وأخطرت النيابة العامة.

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة الجيزة.

وأوضح قطاع الوزارة أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات

وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والنيابة العامة تتابع التحقيقات.

