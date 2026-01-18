الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شراء سيارات وعقارات.. ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

غسل الأموال
غسل الأموال
18 حجم الخط

نجحت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، في ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات وأخطرت  النيابة العامة.

قام  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة الجيزة.

وأوضح قطاع الوزارة أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات

 وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والنيابة العامة تتابع التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مكافحة غسل الأموال جرائم المخدرات تتبع ثروات المجرمين الإجراءات القانونية في مصر الامن المصري

مواد متعلقة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

على طريقة سارة خليفة..سقوط تشكيل عصابي أجنبي لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

ضبط 5 رجال و12 سيدة بصحبتهم 16 طفلا لاستغلالهم فى أعمال التسول بالجيزة

عهد وقسم، الداخلية تنتج أغنية وطنية جديدة ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ74

تحرير 881 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور اليوم، تباطؤ الحركة بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وكوبري الجلاء

لماذا تحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة في 25 يناير؟

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل صادمة في قضية استغلال نزلاء دار أيتام بمصر الجديدة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع.. وإحالة المتهم بخطف رضيع في الدقهلية للمحاكمة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية