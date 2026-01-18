منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

18 حجم الخط

شهر شعبان 1447 هجريا، يتميز شهر شعبان بكثرة الصوم فيه، وهو يتوسط شهري رجب ورمضان، وهو الشهر الثامن من السنة الهجريّة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه.

خلق الله الشهور وخص كلا منها بفضيلة تميزه، ففي شهر شعبان يفيضه الله على العباد بالرحمات والبركات التي تجعل أيامه من خير أيام السنة.

فضائل شهر شعبان

وأوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبب كثرة صيامه في شهر شعبان فقال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

فضائل شهر شعبان

شهر شعبان له فضائل كثيرة وأهمية كبيرة، منها مغفرة الذنوب فيغفر الله -عز وجل- فى هذا الشهر كل الذنوب ويمحو فيه عن عباده جميع السيئات، ولكن يوجد أسباب تمنع من غفران الذنوب ورفع الأعمال منها المشاحن والمشرك وقاطع صلة الأرحام والسبع الموبقات التى نهانا عنها الله ورسوله.

أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

وعلى الرغم من المغفرة الواسعة في هذا الشهر إلا أن هناك أشخاص محرومين من هذا الأجر، فلا يغفر الله تعالى للمشرك والمشاحن وقاطع صلة الأرحام فأنهم لا يستجيب الله لهم ولا ترفع أعمالهم.



أما المشرك، فهو الذى يجحد وجود الله أو يعبد معه إله آخر وأن الله لا يغفر له وله عذاب أليم. والمشاحن هو الذى يسعى بين الناس بالشجار والخصومة وإيقاع العداوة والنميمة بين الناس.

وورد عن النبي صلي الله عليه وسلم إنه قال «يطلع الله علي خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن».

وقطع الأرحام من الكبائر، فيبوء قاطعها بغضب من الله، وصلة الرحم بأن يسأل الإنسان على والده العجوز والأم والعم والعمة والخال والأهل والأقارب، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرني ربي أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني..».

ووردت أحاديث كثيرة ترغب في صلة الأرحام وتبين أجرها وثوابها، فصلة الرحم شعار المؤمنين بالله واليوم الآخر، وفي الحديث: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ) رواه البخاري، وهي من أعظم أسباب زيادة الرزق والبركة في العمر، قال - صلى الله عليه وسلم -: ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) رواه البخاري.

وأيضا عند الترمذي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر).

شهر شعبان

ما هي السبع الموبقات التي نهانا عنها الله ورسوله؟

السبع الموبقات التى نهانا عنها الله ورسوله الكريم كما قالها فى حديثه الشريف: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".

فهي كلها أسباب تحرم الآجر وعظمته في شهر شعبان، ولا ترفع أعمالهم ولا تغفر ذنوبهم ولا تمحو سيئاتهم.

وهذا يؤكد أن الإصرار على الشرك التخاصم والمشاحنة والبغضاء بين المسلمين وقذف وسب المحصنات المؤمنات يحول دون رحمة الله لهم وشمولهم ضمن واسع مغفرته، لأن الدين الإسلامي يدعو للوحدة ولم الشمل والتآخي والتراحم والتواصل.

