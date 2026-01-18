الأحد 18 يناير 2026
رياضة

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

فريق نيوم
فريق نيوم
الدوري السعودي، تقدم فريق نيوم على ضيفه الهلال، بنتيجة 0/1 في الشوط الأول، من مباراة الفريقين التي تقام، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

سجل محمد البريك هدف نيوم في شباك الهلال بالدقيقة 42.

تشكيل الهلال أمام نيوم 

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

تشكيل نيوم ضد الهلال

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - خليفة الدوسري - عون السلولي - فارس عابدي.

خط الوسط: سايمون بوابري - سلمان الفرج - أمادو كوني - سعيد بن رحمة.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

بابلو ماري يشارك لأول مرة مع الهلال 

وتشهد مباراة الهلال أمام نيوم، مشاركة بابلو ماري أساسيا للمرة الأولي، وذلك بعد التعاقد معه خلال الفترة الماضية، قادما من فيورنتينا الإيطالي، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

ويغيب سالم الدوسري، عن مباراة الهلال أمام نيوم، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

الدوري السعودي نيوم الهلال فريق نيوم دوري روشن



