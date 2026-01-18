اضطراب الأكل عند الأطفال، أسبابه طرق اكتشافه مبكرا وأساليب العلاج

18 حجم الخط

اضطراب الأكل عند الأطفال، من القضايا الصحية والنفسية المهمة التي قد تمر أحيانًا دون ملاحظة، خاصة أن الكثير من الأهل يفسّرون تغيرات الأكل على أنها “دلع” أو مرحلة مؤقتة.

لكن الحقيقة أن اضطرابات الأكل قد تكون مؤشرًا لمشكلة أعمق تمس صحة الطفل الجسدية والنفسية، وقد تؤثر على نموه وتطوره إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

في هذا التقرير نستعرض مفهوم اضطراب الأكل عند الأطفال، أسبابه، العلامات المبكرة لاكتشافه، وأهم طرق العلاج والدعم الأسري، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

أولًا: ما هو اضطراب الأكل عند الأطفال؟

اضطراب الأكل هو خلل مستمر في سلوكيات تناول الطعام، يؤثر سلبًا على صحة الطفل الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية. ولا يقتصر اضطراب الأكل على الامتناع عن الطعام فقط، بل قد يظهر في صور متعددة مثل الانتقائية الشديدة في الأطعمة، الأكل القهري، الخوف من الطعام، أو الربط السلبي بين الأكل والمشاعر.



ومن أشهر أشكال اضطرابات الأكل عند الأطفال

فقدان الشهية العصبي: حيث يرفض الطفل تناول الطعام خوفًا من زيادة الوزن أو بسبب تصور مشوّه عن جسده (وغالبًا يظهر عند الأطفال الأكبر سنًا).



الشره أو الأكل القهري: تناول كميات كبيرة من الطعام دون إحساس بالجوع.



اضطراب الأكل الانتقائي: رفض أنواع كثيرة من الطعام والاعتماد على عدد محدود جدًا من الأصناف.



اضطرابات مرتبطة بالقلق: مثل القيء أو آلام المعدة عند وقت الوجبات.

ثانيًا: أسباب اضطراب الأكل عند الأطفال

تتداخل عدة عوامل في نشأة اضطراب الأكل، ولا يمكن غالبًا تحديد سبب واحد فقط، بل هي مجموعة أسباب متشابكة:

أسباب اضطراب الأكل عند الأطفال



1. أسباب نفسية

القلق والتوتر المستمر.

التعرض لصدمات نفسية مثل فقدان شخص عزيز أو مشاكل أسرية.

الشعور بعدم الأمان أو قلة الاهتمام العاطفي.

انخفاض تقدير الذات أو الشعور بالرفض.



2. أسباب أسرية

الخلافات الأسرية المتكررة أمام الطفل.

استخدام الطعام كوسيلة للعقاب أو المكافأة.

الضغط المستمر على الطفل لإنهاء الطبق أو الأكل بالقوة.

مقارنة الطفل بإخوته أو أطفال آخرين في الأكل أو الوزن.



3. أسباب اجتماعية

التنمر بسبب الوزن أو شكل الجسم.

التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي والصور النمطية للجسم “المثالي”.

تقليد سلوكيات أكل خاطئة يراها الطفل في محيطه.



4. أسباب صحية أو عضوية

مشاكل في الجهاز الهضمي.

حساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة.

نقص بعض الفيتامينات والمعادن.

آثار جانبية لبعض الأدوية.

ثالثًا: علامات اكتشاف اضطراب الأكل مبكرًا



الاكتشاف المبكر هو الخطوة الأهم في حماية الطفل من المضاعفات. ومن أبرز العلامات التحذيرية:



فقدان أو زيادة ملحوظة في الوزن دون سبب واضح.



رفض الطعام بشكل مستمر أو البكاء عند وقت الوجبات.



شكاوى متكررة من آلام المعدة أو الغثيان.



قضاء وقت طويل جدًا أثناء الأكل أو اللعب بالطعام دون تناوله.



الانعزال أثناء الوجبات أو الرغبة في الأكل وحيدًا.



تغيّرات في المزاج مثل العصبية أو الحزن أو القلق.



هوس بالسعرات الحرارية أو الوزن عند الأطفال الأكبر سنًا.



تراجع في النشاط البدني أو الدراسي.



ملاحظة هذه العلامات مبكرًا تساعد الأسرة على التدخل قبل أن تتفاقم المشكلة.

رابعًا: كيف يتم علاج اضطراب الأكل عند الأطفال؟



يعتمد العلاج على شدة الاضطراب وسببه، وغالبًا يكون العلاج تكامليًا بين الجانب النفسي والطبي والأسري.



1. العلاج النفسي

جلسات علاج نفسي فردي أو أسري لمساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره.

علاج القلق أو الاكتئاب المصاحب لاضطراب الأكل.

تعديل الأفكار السلبية المرتبطة بالطعام أو الجسم.



2. التدخل الغذائي

وضع خطة غذائية مناسبة لعمر الطفل وحالته الصحية.

إدخال الأطعمة الجديدة تدريجيًا دون ضغط.

تعليم الطفل الاستماع لإشارات الجوع والشبع الطبيعية.



3. دور الأسرة في العلاج

توفير جو هادئ وآمن أثناء الوجبات.

عدم إجبار الطفل على الأكل أو استخدام أسلوب التهديد.

تقديم نموذج إيجابي في الأكل الصحي.

فصل الطعام عن العقاب أو المكافأة.

تشجيع الطفل بالكلام الإيجابي دون مبالغة أو ضغط.



4. المتابعة الطبية

استبعاد أي أسباب عضوية أو صحية.

متابعة النمو والوزن بشكل منتظم.

التدخل الدوائي عند الحاجة وتحت إشراف طبي.

اضطراب الأكل عند الأطفال

خامسًا: الوقاية ودعم الطفل على المدى الطويل



الوقاية تبدأ من الوعي، ومن أهم خطواتها:

بناء علاقة صحية بين الطفل والطعام منذ الصغر.

تعزيز الثقة بالنفس وتقبّل شكل الجسم.

تعليم الطفل التعبير عن مشاعره بالكلام وليس برفض الطعام.

تقليل الضغط والمقارنات داخل الأسرة.

طلب المساعدة المتخصصة فور ملاحظة أي سلوك غير طبيعي.

اضطراب الأكل عند الأطفال ليس مشكلة بسيطة أو مرحلة عابرة في كثير من الأحيان، بل رسالة نفسية وجسدية تحتاج إلى فهم واحتواء. الاكتشاف المبكر، والدعم الأسري الواعي، والتدخل النفسي والطبي المناسب، يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الطفل وصحته المستقبلية. فالطفل الذي يشعر بالأمان والحب والقبول، يكون أكثر قدرة على بناء علاقة صحية مع الطعام ومع نفسه.

