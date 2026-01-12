أكلات تزيد وزن طفلك الرضيع بعد 6 شهور

18 حجم الخط

تهتم الأمهات بعد إدخال الطعام إلى الطفل عند عمر 6 شهور، بمراقبة وزنه للتأكد من أنه يزيد بشكل طبيعي مايساعده على النمو بشكل صحى.

وتحرص الأمهات دائما على تقديم الطعام الصحى للطفل مع الطعام الذى يزيد وزن الطفل سريعا، ويساعده على النمو الحركي والذهني.

ويقول الدكتور محمد حلمى خلفا استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تقديم الطعام للطفل الذى يرضع طبيعي، يجب أن يكون بدءا من 6 أشهر، لينمو بشكل طبيعي، ويجب البدء بنوع طعام واحد لمدة 3 أيام لمعرفة إذا كان الطفل يتقبل هذا النوع بالتحديد أم لا، وإذا ظهر على الطفل قيء أو نقص أو اسهال يجب توقف الطعام على الفور.

أكلات تزيد وزن طفلك الرضيع

أكلات تزيد طفلك الرضيع

وأضاف خلفا، أن هناك 12 نوعا من الأطعمة تزيد وزن الطفل بعد 6 أشهر، منها:-

الموز، ويمكن إدخاله من عمر 6 أشهر، وهو مصدر غني بالطاقة والألياف والكربوهيدرات وفيتامين سي، ويقدم مهروس ومخفف بلبن الأم أو لبن صناعي.

الشوفان، يقدم من 6 شهور ويعتبر وجبة إفطار مهمة للطفل لأن قيمتها الغذائية عالية، وتساعد على زيادة الوزن وتعالج الإمساك، والشوفان غنى بالحديد والزنك والفسفور، ويقدم بيوريه مع الماء المغلى.

البطاطس والبطاطا، ندخلهم من عمر 6 شهور وهى من أسهل الوجبات في الهضم وأقلها تسببا في الحساسية، وقيمتها الغذائية العالية.

الزبادي السادة كامل الدسم، ندخله من عمر 6 شهور ويعتبر وجبة غنية بالدهون والمعادن والكالسيوم، وهو يزيد الوزن كمان يقوى مناعة الطفل ويقدم أثناء النزلات المعوية لأنه سهل الهضم.

العدس بأنواعه يقدم للطفل من عمر 8 شهور، وهو من الوجبات سهلة الهضم التي تزيد الوزن وغنية بالحديد والكالسيوم والبروتين والالياف.

بيوريه التفاح والكمثرى والخوخ، يقدموا للأطفال ناقصي الوزن من بعد الشهر السادس بدون إضافة سكر والاعتماد فقط على السكر الموجود في الفاكهة، لتجنب عسر الهضم للطفل وتخمر المعدة، وهذه الفاكهة غنية بالحديد وفيتامين C، وتفتح شهية الطفل

البيض، يعتبر إختيار جيد لنمو وتطور الجهاز العصبي لإحتوائه على مادة الكولين، كما يعتبر مصدر غني بالدهون المشبعة والبروتين وفيتامين A، ويمكن تقديم صفار البيض من عمر 6 شهور أما بياض البيض بعد عمر سنة.

البسلة، من عمر 6 شهور وتعتبر من الخضروات، عالية القيمة الغذائية لاحتوائها على الألياف وفيتامين A والماغنيسيوم وتقدم بيوريه أو مع شوربة الخضار.

الدجاج تقدم من 6 شهور، ويعتبر من الأغذية المهمة لزيادة الوزن ولذيذة في نفس الوقت، ويقدم مع أي نوع من الخضروات بعد ضربه بالخلاط

الأسماك، من عمر 6 شهور والأفضل 7، وهى غنية بالأحماض الأمينية والأوميجا 3، وفيتامين D، ومهمة جدا لنمو وتطور الجهاز العصبي وزيادة الوزن وتقدم 3 مرات في الأسبوع، وأفضل الأنواع السردين والسلمون، ويقدم السمك إما مسلوق أو مشوي

اللحوم الحمراء، مسموحة من عمر 6 شهور، وتعتبر مهمة جدا لنمو عضلات الطفل ويمكن تقديمها مرة واحدة في الأسبوع، حيث تسل وتفرم وتقدم للطفل مع الخضار.

الزبد والسمن البلدي، تقدم من الشهر الثامن ومسموح بمعلقة صغيرة يوميا، يمكن إضافتها على البيوريه أو شوربة الخضار أو أي طعام مقدم للطفل الرضيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.