طرق علاج الإسهال عند الأطفال في المنزل

18 حجم الخط

يعد الإسهال من أكثر الوعكات الصحية إزعاجا للأطفال وإرباكا لخطط الأسرة، وبينما يختلف العلاج الأمثل باختلاف المسبب، يبقى الهدف الأساسي هو تخفيف الأعراض وحماية الطفل من التبعات الصحية.

فيحدث الإسهال نتيجة خلل في وظيفة القولون؛ فبدلا من امتصاص السوائل لمنح البراز قواما متماسكا، تؤدي الالتهابات إلى فقدان هذه القدرة، مما ينتج عنه براز سائل يتكرر ثلاث مرات أو أكثر يوميا، وفقًا لموقع “ChildrensHealth” الطبي.

أسباب إصابة الأطفال بالإسهال

تتعدد اسباب الإسهال بناء على مدة الإصابة والأعراض المرافقة، فتنقسم إلى:

الإسهال الحاد

والذي يستمر من بضعة أيام إلى أسبوع، وغالبا ما يكون ناتجا عن عدوى فيروسية (مثل روتيفيروس ونوروفيروس)، أو بكتيرية (مثل السالمونيلا والإيكولاي)، أو طفيلية (مثل الجيارديا).

كما قد يحفزه الإفراط في السكريات، أو تناول بعض المضادات الحيوية، أو جراحات المعدة والمرارة.

الإسهال المزمن

ويعد الإسهال المزمن أقل شيوعًا، ويستمر لأكثر من 2 إلى 4 أسابيع، وقد ينجم عن عدوى مستمرة، أو التهابات داخلية، أو أمراض جينية ومناعية مثل "مرض التهاب الأمعاء"، "السيلياك" (حساسية القمح)، أو عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الطعام.

ومن المهم الحذر من اعطاء الاطفال الأدوية ليست ضرورية دائما، ففي حالات العدوى، يحاول الجسم طرد الأجسام الضارة عبر الإسهال، واستخدام مثبطات الإسهال قد يحبس العدوى داخل الأمعاء.

فالمضادات الحيوية لا تستخدم عادة لعلاج الإسهال المعدي لدى الأطفال، كما يمنع إعطاء أي دواء للأطفال دون سن الثالثة دون استشارة طبية.

وفي المقابل قد تساعد "البروبيوتيك" في بعض الحالات، بشرط اختيار الأنواع المخصصة للأطفال.

العلاجات المنزلية للإسهال ومواجهة الجفاف

لا يوجد طعام أو شراب سحري يوقف الإسهال فوريًا، بل يرتكز العلاج على الرعاية، ويعد الجفاف الخطر الأكبر، لذا يجب تعويض الأملاح والمعادن المفقودة عبر الماء والحساء، أو بستخدام محلول الجفاف الطبي، والذي يعد الخيار الأفضل والأكثر أمانا مقارنة بالمشروبات الرياضية لاحتوائه على توازن دقيق من الأملاح ونسبة سكر أقل.

ومن المهم كذلك تجنب العصائر والمشروبات السكرية.

على عكس المعتقدات القديمة التي كانت تحصر غذاء الطفل في (الموز، الأرز، تفاح المهروس، والخبز المحمص)، يؤكد الأطباء اليوم أن هذه الحمية "تقييدية" ولا تسرع الشفاء، والتوصية الحالية هي الاستمرار في تقديم غذاء صحي ومتوازن، حيث أثبتت الدراسات أن الأمعاء تلتئم بشكل أفضل عند تغذية الطفل.

كما تساعد الألياف الذائبة - مثل الموجودة في التفاح، الموز، الشوفان، الفاصولياء، والبطاطس الحلوة - في تنظيم حركة الأمعاء، هذا بالإضافة للرضاعة الطبيعية، والتي تظل الخيار الأمثل للرضع لسهولة امتصاصها واحتوائها على مغذيات تفوق محاليل الجفاف.

وقاية الأطفال من الاصابة بالإسهال

لحماية الأطفال من العدوى، ينصح بـ:

الالتزام بغسل اليدين جيدا وبشكل متكرر.

تجنب الحليب الخام غير المبستر والمضادات الحيوية غير الضرورية.

في حال وجود إصابة بالمنزل، يجب تعقيم الأسطح، الألعاب، ودورات المياه بانتظام لمنع تفشي "ميكروب المعدة".

متى يجب زيارة الطبيب فورا؟

يجب طلب الرعاية الطبية في الحالات التالية:

إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر.

وجود دم في البراز أو تقيؤ مستمر.

ظهور علامات الجفاف (نقص التبول، جفاف الفم، غياب الدموع، خمول مفرط).

ارتفاع درجة الحرارة التي لا تستجيب للخافضات.

انتفاخ البطن أو وجود تاريخ جراحي في الجهاز الهضمي.

استمرار الأعراض لأكثر من يومين أو ثلاثة دون تحسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.