الكحة الليلية من الأعراض المزعجة التي يصاب بها الأطفال كثيرًا لأسباب عديدة أبرزها نزلات البرد والإنفلونزا وحساسية الأنف والصدر.

والكحة الليلية تؤثر في راحة الطفل خاصة أثناء النوم كما أنها يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة لذا يجب الاهتمام بعلاجها من خلال الأدوية المناسبة تحت إشراف طبى والسوائل الطبيعية.

مشروب طبيعي يهدئ الكحة الليلية عند الأطفال

ويقول الدكتور حاتم فاروق استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السوائل الدافئة من العلاجات الفعالة في علاج الكحة سريعًا، لذا يجب الإكثار من تقديمها للطفل خلال فترة مرضه، وهناك مشروب طبيعي يهدئ الكحة الليلية عند الأطفال.

المكونات:-

نصف كوب ماء دافئ

ملعقة عسل نحل

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير:

نحضر كوب ونضع به العسل والليمون، ثم نضيف الماء.

ونقلب جيدا ثم يقوم الطفل بتناوله.

هذا المشروب يساعد على تهدئة الكحة ويساعد على لين الحلق ويقوي المناعة.

يجب تقديمه للطفل مرتين في اليوم،

وهو مناسب للأطفال الأكبر من عام لا العسل ممنوع للأطفال الأقل من عام.

هذا المشروب سريع التحضير وآمن تمامًا على صحة الأطفال.

كما أنه فعال في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

ويحتاج الطفل في فصل الشتاء إلى التدفئة الجيدة من خلال ارتداء الملابس المناسبة لبرودة الطقس، مع التغذية السليمة التي تضمن حصول الطفل على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف والأوميجا 3، وذلك حفاظًا على قوة جهاز المناعة ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المعدية خاصة نزلات البرد والإنفلونزا التي تتكرر الإصابة بها طوال فصل الشتاء.

