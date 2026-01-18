الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر مضاد حيوي TAVANIC

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشور غش تجاري تحذيري بشأن وجود عبوات مجهولة المصدر من مستحضر TAVANIC 500 MG.

وأوضحت هيئة الدواء أن العبوات المدون عليها رقم التشغيلة: EEG006 وتاريخ انتهاء  01 / 2028 هي عبوات غير أصلية ومجهولة المصدر، ولم يتم تداولها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

الإجراءات المتخذة من هيئة الدواء 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها اتخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتي تشمل وقف تداول المستحضر مجهول المصدر فورًا وضبط وتحريز العبوات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت الهيئة على أن هذا التحذير يخص التشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر الأصلي المسجل والمعتمد بشكل عام. 

 دواء TAVANIC 500 MG

ودواء TAVANIC 500 MG من المضادات الحيوية واسعة المدى، ويحتوي على المادة الفعالة ليفوفلوكساسين (Levofloxacin)، ويستخدم في علاج العديد من العدوى البكتيرية، مثل:
التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية
التهابات الجيوب الأنفية.
التهابات المسالك البولية.
التهابات الجلد 
بعض أنواع العدوى البكتيرية الشديدة. 

وتؤكد هيئة الدواء أن تناول مضادات حيوية مجهولة المصدر يمثل خطرًا جسيمًا على صحة المرضى، وقد يؤدي إلى فشل العلاج، أو حدوث مضاعفات خطيرة، أو زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

نصائح مهمة للمواطنين  

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات التالية:
عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من الصيدليات المرخصة. 

أكدت أنه في حالة الشك في أي عبوة دوائية، يرجى الرجوع فورًا إلى هيئة الدواء المصرية والتواصل عبر الخط الساخن: 15301.

الجريدة الرسمية