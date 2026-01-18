الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية وفحص شامل للعيون بالسويس

فحص العيون
فحص العيون
18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية والتوعوية بمحافظة السويس، شملت فحوصات شاملة للعيون، وبرامج للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، إلى جانب تنظيم لقاءات موسّعة لتعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسي لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الفحص الشامل للعيون

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الفحص الشامل للعيون الذي نُفذ من خلال العيادة الطبية المتنقلة داخل مجمع السويس الطبي، شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، وأسفر عن استفادة أعداد كبيرة من المواطنين، مع توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الحالات المستحقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في خدمات الوقاية والكشف المبكر دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المبادرة الموسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، والتي أُقيمت بمقر ديوان عام محافظة السويس، تضمنت التوعية بأهمية الكشف المبكر، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشرح آليات الإحالة والمتابعة داخل منشآت الهيئة، إلى جانب توزيع بعض العينات الدوائية مجانًا، دعمًا للمرضى وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تلقي العلاج.

خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل،

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة نظمت لقاءات توعوية موسّعة  استهدفت تعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المنتفعين، بما يسهم في رفع معدلات الوعي وبناء الثقة في المنظومة الصحية.

الصحة تعلن إدخال تخصصات جديدة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30.8 مليار جنيه

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر ونشر الوعي الصحي، مشددًا على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الوطنية تمثل نموذجًا ناجحًا يدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي أحمد السبكى الهيئة العامة للرعاية الصحية الرعاية الصحية العيادة الطبية المتنقلة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس هيئة العامة للرعاية الصحية علاج على نفقة الدولة مشروع التامين الصحي الشامل مشروع التامين الصحي محافظة السويس منظومة التأمين الصحي الشامل مجمع السويس الطبي نظارات طبية مجانية

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحذر من تداول مستحضر مجهول المصدر لعلاج اضطرابات القلق والاكتئاب

الصحة تعلن إدخال تخصصات جديدة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30.8 مليار جنيه

معهد التغذية: الأنيميا لها أنواع متعددة تختلف في الأسباب والعلاج

هيئة الدواء تطمئن المواطنين بتوافر خافضات الحرارة خلال موسم البرد والإنفلونزا

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

هيئة الدواء تحذر من مستحضر مغشوش بالسوق لعلاج الضعف الجنسي

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لأحد أنواع علاج سرطان البروستاتا

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية