الرعاية الصحية: توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية وفحص شامل للعيون بالسويس

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية والتوعوية بمحافظة السويس، شملت فحوصات شاملة للعيون، وبرامج للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، إلى جانب تنظيم لقاءات موسّعة لتعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسي لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الفحص الشامل للعيون

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الفحص الشامل للعيون الذي نُفذ من خلال العيادة الطبية المتنقلة داخل مجمع السويس الطبي، شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، وأسفر عن استفادة أعداد كبيرة من المواطنين، مع توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الحالات المستحقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في خدمات الوقاية والكشف المبكر دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المبادرة الموسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، والتي أُقيمت بمقر ديوان عام محافظة السويس، تضمنت التوعية بأهمية الكشف المبكر، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشرح آليات الإحالة والمتابعة داخل منشآت الهيئة، إلى جانب توزيع بعض العينات الدوائية مجانًا، دعمًا للمرضى وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تلقي العلاج.

خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل،

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة نظمت لقاءات توعوية موسّعة استهدفت تعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المنتفعين، بما يسهم في رفع معدلات الوعي وبناء الثقة في المنظومة الصحية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر ونشر الوعي الصحي، مشددًا على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الوطنية تمثل نموذجًا ناجحًا يدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.