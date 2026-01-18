الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30.8 مليار جنيه

المجالس الطبية المتخصصة
المجالس الطبية المتخصصة
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات علاجية متميزة على نفقة الدولة.

عدد المستفيدين من القرارات 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من مختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من مختلف محافظات الجمهورية، وشملت التخصصات الطبية المتنوعة التالية: أمراض الدم، العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأمراض العصبية، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، أمراض الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل الطبي، والكلى الصناعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة نجحت في مناظرة 7010 مواطنين عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم على نفقة الدولة «عن بُعد»، دون تحميل المريض أي مشقة في التنقل، وذلك حرصًا على تيسير الإجراءات للحالات الحرجة التي يصعب عليها الذهاب إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة.

فحص أكثر من 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تم مناظرة وفحص أكثر من 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية بجميع المحافظات.

كما تم فحص 67 ألفًا و714 مواطنًا من طالبي السيارات المجهزة لمتحدي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 271 ألفًا و773 مواطنًا من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

وكيل الصحة بالقليوبية بعد افتتاح مستشفى طوخ: التذكرة ب 10 جنيهات والعلاج مجاني (فيديو)

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم في الخدمات المخصصة لهم، مشيرة إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة – بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة – هي الجهات المسؤولة عن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ويتم إحالة الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياجات الخاصة الانف والاذن والحنجرة التخصصات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الخدمات المتكاملة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

معهد التغذية: الأنيميا لها أنواع متعددة تختلف في الأسباب والعلاج

هيئة الدواء تطمئن المواطنين بتوافر خافضات الحرارة خلال موسم البرد والإنفلونزا

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

هيئة الدواء تحذر من مستحضر مغشوش بالسوق لعلاج الضعف الجنسي

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لأحد أنواع علاج سرطان البروستاتا

"العمل" تبحث مخالفات "لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل" وتحيل ملفها للصحة

الرعاية الصحية: استمرار حملة "دمتم سند" لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى 19 يناير

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة

لماذا يخوض حزب العدل معركة التشريع الاقتصادي في برلمان 2026 مبكرا؟

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية