الصحة: وفد مصري يزور مستشفيات تركيا للاطلاع على أحدث تجارب تشغيل المدن الطبية المتكاملة

ترأس الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وفدًا رفيع المستوى يضم تخصصات طبية وفنية وهندسية في زيارة إلى تركيا، لتبادل الخبرات بين البلدين والتعرف على التجربة التركية في تخطيط وإنشاء وتشغيل المدن الطبية المتكاملة، والاطلاع على أحدث النظم العالمية في بناء المستشفيات الكبرى التي تتراوح سعتها السريرية ما بين 2700 إلى أكثر من 4000 سرير، وتقديم الخدمات اللوجيستية والطبية بكفاءة عالية.

تعزيز التعاون بين مصر وتركيا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر وتركيا، حيث قام الوفد المصري بجولات ميدانية مكثفة شملت نماذج رائدة في المدن الطبية، مشيرا إلى أن الجولة بدأت بمدينة أنقرة بيلكنت الطبية (Ankara Bilkent City Hospital)، وهي واحدة من أكبر المدن الطبية عالميًا بسعة تصل إلى 3704 أسرة، وتضم 131 غرفة عمليات، وبعمل بها نحو 13 ألف موظف (بما في ذلك الأطباء والكوادر الطبية والإدارية)، وتدمج مستشفيات تخصصية متعددة مثل القلب والأعصاب والأورام والنساء والأطفال داخل حرم طبي واحد متكامل.

وأضاف أن الوفد اطلع على البنية التحتية الرقمية، ونظم إدارة المباني الذكية، وكيفية إدارة مجمع طبي ضخم يستقبل حتى 30 ألف مريض يوميًا في الطاقة الكاملة، مضيفا أن الوفد انتقل إلى مدينة إسطنبول باشاك شهير تشام وساكورا الطبية (Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital)، بسعة سريرية 2682 سريرًا، حيث ركز على الجانب الهندسي المتقدم، بما في ذلك التصميمات المعمارية التي تفصل بين حركة المرضى والزوار والخدمات اللوجيستية لضمان انسيابية العمل، مع التركيز على دمج التخصصات المختلفة في مجمع واحد.

‎وقال «عبدالغفار» إن الوفد استكمل زيارته بموقع إنشاء مدينة سنجاك تيبي الطبية (Sancaktepe City Hospital)، للاطلاع على المراحل الإنشائية والآليات الهندسية على أرض الواقع، بالإضافة إلى زيارة مستشفى المحاربين القدامى للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، للتعرف على التجهيزات المتخصصة في مجال التأهيل.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف مصطفى، إلى أن الوفد عقد عدة اجتماعات فنية مع المديرية العامة للاستثمارات الصحية والجهات المعنية في تركيا، تم خلالها مناقشة التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات في التخطيط الهندسي والربط الخدمي، والدعم في إدارة الخدمات المساندة مثل التعقيم والغسيل والتغذية وإدارة النفايات، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية في هذه المدن الطبية الكبرى.

الصحة تعلن إدخال تخصصات جديدة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30.8 مليار جنيه

‎تهدف الزيارة إلى الاستفادة من هذه التجارب المتقدمة في تطوير المنظومة الصحية المصرية، خاصة في مشروعات المدن والمستشفيات المتكاملة الجاري تنفيذها.

