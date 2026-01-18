الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من تداول مستحضر مجهول المصدر لعلاج اضطرابات القلق والاكتئاب

هيئة الدواء تحذر
هيئة الدواء تحذر من أدوية مجهولة المصدر
18 حجم الخط

أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية تحذيري بشأن احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من مستحضر Lentris 10 mg.

وأوضحت هيئة الدواء أن المستحضر لم يتم تسجيله أو تسويقه في مصر مطلقًا حتى تاريخه، مما يعني أن أي عبوات متداولة منه داخل السوق المحلي تعد مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة الدوائية.

ما هو دواء Lentris 10 mg؟

يستخدم مستحضر Lentris 10 mg كدواء ينتمي إلى فئة الأدوية النفسية والعصبية، ويوصف عادةً لعلاج بعض اضطرابات القلق والاكتئاب أو لتحسين الحالة المزاجية، حسب المادة الفعالة التي يحتوي عليها، وذلك تحت إشراف طبي متخصص، نظرًا لتأثيره المباشر على الجهاز العصبي المركزي.


وتؤكد هيئة الدواء أن تداول أي مستحضر نفسي أو عصبي مجهول المصدر يمثل خطورة كبيرة على صحة المرضى، نظرًا لاحتمالية احتوائه على مواد غير معلومة أو بتركيزات غير آمنة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

الإجراءات المتخذة من هيئة الدواء 

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ عددًا من الإجراءات التصحيحية، من بينها:

المتابعة المستمرة لسوق الدواء.

تكثيف حملات التفتيش.

توعية المواطنين بعدم شراء الأدوية إلا من مصادر موثوقة.

رصد أي عبوات مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

نصائح مهمة للمواطنين

وشددت هيئة الدواء المصرية على عدد من الإرشادات المهمة، أبرزها عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.

وقالت هيئة الدواء إنه في حال الشك في أي مستحضر، يرجى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301.

ونصحت بعدم شراء الأدوية عبر الإنترنت أو من مصادر غير رسمية، وفي حالة وجود شكوى، يجب الرجوع للصيدلي المختص. 

وأكدت الهيئة أن التشغيلات الواردة في هذا التحذير غير مسجلة وغير متداولة رسميًا في سوق الدواء المصري، محذرة من أن استخدام هذه المستحضرات يعرض حياة المرضى للخطر.

الجريدة الرسمية