الصحة تعلن إدخال تخصصات جديدة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق حزمة من الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية وإدخال تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع.

وحدة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات الجديدة تشمل وحدة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال، خاصةً الذين يعانون من اضطرابات حركية وعصبية، بهدف تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان.

 وأشار إلى تنظيم تدريبات مكثفة لـ35 طبيبًا ومعالجًا من القائمين على الوحدة، مع تزويدها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية لتقديم أعلى مستوى من الرعاية في هذا المجال.

المستشفى أدخل خدمات متقدمة في وحدات جراحة المخ والأعصاب للأطفال والكبار

 

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى أدخل خدمات متقدمة في وحدات جراحة المخ والأعصاب للأطفال والكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل:
• جراحات تصحيح تشوهات العمود الفقري (الجنف والحداب) لدى الأطفال والمراهقين تحت مراقبة جهاز الفسيولوجيا العصبية أثناء الجراحة.
• جراحات إعادة تشكيل الجمجمة لعلاج الالتحام المبكر لعظام الجمجمة (تعظم الدروز الباكر) عند الأطفال.
• جراحات إزالة أورام المخ مع بقاء المريض مستيقظًا (جراحة اليقظة) خاصةً في المناطق المسؤولة عن الحركة والنطق، تحت مراقبة جهاز الفسيولوجيا العصبية.
• جراحات تحويل مسار السائل النخاعي وتركيب صمامات المخ لعلاج حالات استسقاء الدماغ (تراكم السائل حول الدماغ) لدى الأطفال والكبار.

إطلاق خدمة وحدة الأسنان المتنقلة داخل غرف العمليات

 

ومن جانبها، أفادت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المستشفى يستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق خدمة وحدة الأسنان المتنقلة داخل غرف العمليات، لخدمة الحالات التي تحتاج إلى تخدير كلي، مثل الحالات المعقدة التي تتطلب وقتًا طويلًا في العلاج، ومرضى رهاب الأسنان، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى بيئة علاجية آمنة وخاضعة للسيطرة الكاملة.

وكيل الصحة بالقليوبية بعد افتتاح مستشفى طوخ: التذكرة ب 10 جنيهات والعلاج مجاني (فيديو)

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن المستشفى يعمل على إطلاق خدمات تشخيصية متخصصة لقياس القدرات الذهنية ومعدلات الذكاء (اختبار معامل الذكاء IQ)، بما يساهم في تخفيف العبء عن الأسر وتوفير تشخيص دقيق داخل المستشفيات الحكومية.

الجريدة الرسمية