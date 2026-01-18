الصحة تعلن موعد إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتدريب على منع ومكافحة العدوى

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء الإطلاق المرحلي للمنصة التعليمية الإلكترونية المتخصصة في التدريب الوطني على منع ومكافحة العدوى، وذلك اعتبارًا من 20 يناير 2026، موجهة إلى جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية المختلفة.

يأتي إطلاق المنصة في إطار حرص الوزارة وقطاع الطب الوقائي والصحة العامة على تعزيز ممارسات مكافحة العدوى، ودعم التحول الرقمي، ورفع جودة التدريب المهني المستمر للعاملين بالقطاع الصحي.

رفع كفاءة ووعي مقدمي الرعاية الصحية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنصة تقدم محتوى علميًا تفاعليًا عالي الجودة يتماشى مع المنهج الوطني والإرشادات المعتمدة، بهدف رفع كفاءة ووعي مقدمي الرعاية الصحية، وصولًا إلى بيئة رعاية أكثر أمانًا للمرضى والفرق الطبية على حد سواء.

من جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن المنصة تتيح التعلم الذاتي المرن في أي وقت ومن أي مكان، وتشمل محاضرات مرئية، محتوى تفاعليًا، واختبارات تقييم إلكترونية تدعم التطوير المهني المستدام.

وأشارت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إلى أن المنصة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

