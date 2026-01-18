الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

تجديد شهادات الأيزو لعام 2026 في الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية في مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نجحت شركة ميناء القاهرة الجوي في تجديد شهادات الادارة المتكاملة "الأيزو" لعام 2026 في الجودة والبيئة والسلامة والصحة من قبل شركة SGS العالمية بعد اجتيازها عمليات التدقيق بنجاح بعد مراجعة دقيقة وشاملة لكافة قطاعات المطار، أكدت مطابقتها لأحدث المواصفات القياسية الدولية في 9001-2015 الجودة والبيئة 24002-2015 والسلامة والصحة المهنية 45001-2018.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والحفاظ على الاعتمادات الدولية والالتزام المستمر بتطبيق أعلي المعايير العالمية في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وأعرب المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولي على هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود المضنية والعمل الجاد الذي أسفر عن تجديد شهادات الأيزو الدولية، مما يؤكد الالتزام والانضباط المؤسسي وحرص فريق العمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة بما يعزز مكانة مطار القاهرة وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. 

وأضاف أن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وحماية البيئة في المطار لم يعد مجرد إجراءات للحصول على شهادات، بل تحول إلى ثقافة مؤسسية متكاملة تهدف للارتقاء بمكانة المطار العالمية وتقديم أفضل خدمة لضيوف مصر في بيئة آمنة ومستدامة.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات الأيزو بالنهج الإداري المتطور الذي تتبعه شركة ميناء القاهرة الجوي خاصة باستراتيجية "تمكين الشباب" التي تتبناها الإدارة العليا بالمطار، مؤكدة أن منح الثقة للكوادر الشبابية المؤهلة وتصعيدها للمواقع القيادية والتنفيذية قد أحدثت طفرة ملموسة في الأداء، مما جعل المنظومة تمتلك طاقة حيوية قادرة على الابتكار والاستجابة للمتطلبات الدولية بمرونة واحترافية فائقة.

كما أثنى فريق المراجعين على دور قطاع السلامة والجودة بإدارة الدكتور محمد شربي، رئيس قطاع السلامة والجودة على قدرة القطاع في "دمج ملفات الجودة والسلامة والبيئة" ضمن إطار عمل واحد متكامل، مؤكدين أن هذا الربط الاحترافي هو المحرك الأساسي لرفع كفاءة التشغيل، وضمان تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل واقعي يتماشى تمامًا مع رؤية مصر 2030، مما يضع مطار القاهرة في مصاف المطارات العالمية المتوافقة مع المعايير البيئية الحديثة.

وتم توجيه الشكر لإدارة الأزمات في مطار القاهرة على دورهم الاستباقي والاحترافي في التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة. 

وأكد الخبراء أن الجاهزية العالية الالتزام ببروتوكولات السلامة العالمية يعززان من مستويات أمن الركاب والمنشآت.

