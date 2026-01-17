السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

جامعة عين شمس الأهلية تعلن فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني بكليتي الهندسة والأعمال

جامعة عين شمس الأهلية
جامعة عين شمس الأهلية
أعلنت جامعة عين شمس الأهلية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك ببرامج كلية الهندسة وكلية الأعمال، في حدود الأماكن الشاغرة.

وأكدت الجامعة أن التقديم يتم أونلاين فقط من خلال نظام التقديم الإلكتروني الخاص بجامعة عين شمس الأهلية، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 18 يناير 2026 وحتى 22 يناير 2026، عبر الرابط التالي:
 

ويتم التقديم وفقًا للقواعد السابقة المعتمدة، والتي تتضمن سداد مبلغ 1500 جنيه نظير فتح ملف التقديم، ويتم السداد إلكترونيًا من خلال نظام الجامعة، ويُحوَّل إلى حساب جامعة عين شمس الأهلية (غير قابل للاسترداد).

كما سيتم تطبيق إذن الدفع السابق تنفيذها عند التقديم للطلاب الجدد بنفس الأقساط الدراسية السابق اعتمادها من رئيس الجامعة وكذلك بتطبيق نفس اذن الخدمات السابق اعتماده من د. رئيس الجامعة.

تنويه هام للطلاب المتقدمين


• يتعين على الطلاب المتقدمين لبرامج كلية الهندسة حضور محاضرة تعريفية بمعرفة مدير البرامج وفريق الإرشاد الأكاديمي بكلية الهندسة بالعباسية، وذلك يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

كما يتعين على الطلاب المتقدمين لبرامج كلية الأعمال حضور محاضرة تعريفية بمعرفة مدير البرامج وفريق الإرشاد الأكاديمي بدار الضيافة خلف مستشفى عين شمس التخصصي، وذلك يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

للمزيد من المعلومات والتقديم الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية:
 

