إحباط تهريب خمور بحوزة راكب في مطار الأقصر بقيمة 900 ألف جنيه

18 حجم الخط

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بجمارك مطار الأقصر برئاسة محمود عمر توفيق مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وأفاد مصدر جمركي، فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس اشتبهت شيماء ممدوح سعد رئيس قسم التفتيش فى راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY الفحص بالأشعة بمعرفة عادل صلاح مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

جمارك مطار الأقصر الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية



وقام محمود عمر توفيق مدير الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من شيماء ممدوح سعد وإسراء سمير وأسامة الشافعى مدير الحركة بحضور رمضان عبد المولى وعلي أبو الحمد عثمان رئيسا قسم الأمن الجمركي تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر فتبين وجود ١٠ زجاجات من المشروبات الكحولية (الخمور) داخل حقائب الراكب، وبلغت القيمة الجمركية المستحقة حوالى ٩٠٠ ألف جنيه.



وقرر مصطفى عبد الفتاح القائم بأعمال مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ وحرره أحمد فارس رئيس قسم مكافحة التهرب وهشام فتحى، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ود. سامي رمضان وأحمد رفعت العسقلاني نائبي رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.