جامعة عين شمس تشارك في اللقاء التدريبي للمنسقين بالمشروع الوطني للقراءة

شاركت جامعة عين شمس في فعاليات اللقاء التدريبي للمنسقين بالمشروع الوطني للقراءة ومديري عموم إدارات رعاية الشباب بالجامعات، والذي عقد بـمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار دعم الدولة لنشر ثقافة القراءة وبناء الوعي المعرفي لدى الشباب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رامي ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف إداري الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وقد مثل الجامعة في اللقاء الدكتور عبدالمنعم زكي، منسق جامعة عين شمس للمشروع الوطني للقراءة، والأستاذة أسماء خاطر، مدير عام رعاية شباب الجامعة، حيث تناول اللقاء آليات تفعيل المشروع داخل الجامعات، وتعزيز دور المنسقين وإدارات رعاية الشباب في تحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة، وربط القراءة ببناء الشخصية وتنمية المهارات القيادية.

وخلال فعاليات اللقاء، أشاد الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية، بالدور المتميز لجامعة عين شمس في دعم المشروع، مثمنًا حُسن التنظيم والإعداد، وما حققته الجامعة من أعداد غير مسبوقة من الطلاب المسجلين بالمشروع، بما يعكس وعي الطلاب وفاعلية الجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومنسقي المشروع وإدارة رعاية الشباب بالجامعة.

وأكد المشاركون أن المشروع الوطني للقراءة يُعد أحد المشروعات القومية الرائدة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، واكتشاف المواهب الشابة، وتعزيز الانتماء الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة جامعة عين شمس تأكيدًا على دورها الريادي في دعم المبادرات الوطنية، وحرصها على دمج الأنشطة الثقافية والمعرفية ضمن منظومة رعاية الشباب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على الإبداع والمشاركة المجتمعية الفعالة.

يذكر أن جوائز المشروع الوطني للقراءة:

المستوى الماسي

الجوائز:

المركز الأول: مليون جنيه مصري

المركز الثاني: نصف مليون جنيه مصري

المركز الثالث: ربع مليون جنيه مصري

المركز الرابع: مائة ألف جنيه مصري

المركز الخامس: خمسون ألف جنيه مصري

