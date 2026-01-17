هيئة الطيران الأمريكية تحذر من "أنشطة عسكرية خطرة" فوق المكسيك وأمريكا الوسطى

18 حجم الخط

حثت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، شركات الطيران على "توخي الحذر" في المجال الجوي للمكسيك وأمريكا الوسطى بسبب مخاطر "أنشطة عسكرية".



ونشرت الهيئة سلسلة رسائل تحذِّر من "وضع يحتمل أن يكون خطرًا"، مشيرة إلى إمكان حدوث تداخل في نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية.

ويسري التحذير لمدة 60 يوما.

وجاء في الرسائل: “يوصى لمشغلي الطائرات الأمريكيين توخي الحذر عند تنفيذ الرحلات فوق المناطق البحرية للمحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا في منطقة معلومات الطيران بالمكسيك، وذلك بسبب النشاط العسكري والتداخلات في عمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية”.



كما صدرت إشعارات مماثلة بالنسبة لبنما وكولومبيا وأمريكا الوسطى وأجزاء من المحيط الهادئ.

وأضافت الرسائل:"هناك مخاطر محتملة للطائرات في جميع مراحل الرحلة، بما في ذلك التحليق، وكذلك مراحل الوصول والإقلاع".



وفي بداية يناير، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية نصف الكرة الغربي منطقة اهتمام لواشنطن.

وقبل ذلك، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الأخرى.

وبعد العملية العسكرية في فنزويلا، وجه الزعيم الأمريكي تهديدات تجاه كوبا والمكسيك.

