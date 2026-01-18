لإعلانه حرق القرآن وتنظيم مسيرات ضد المسلمين، أمريكيون يلقنون متطرفًا يمينيًّا "علقة ساخنة" (فيديو)

18 حجم الخط

تلقى ناشط يميني أمريكي متطرف صفعة قوية من قبل عدد من المعارضين لسياسة ترامب، بعد دعوته أنصاره للتظاهر ضد المسلمين في أمريكا، وقبل قيامه بحرق القرآن أمام مبنى البلدية في مدينة مينيابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ناشط أمريكي متطرف يتلقى “علقة ساخنة” لإعلانه حرق القرآن

فور إطلاق الناشط اليميني الأمريكي المتطرف جاك لانج، لدعوته بالتظاهر ضد المسلمين، قام متظاهرون معارضون لسياسة ترامب بتلقينه درسًا موجعًا لا يُنسى، حيث قاموا بمطاردته وضربه، رافضين دعوته بتجميع أنصاره في سلسلة تظاهرات ضد المسلمين في أمريكا، كما أن لانج نظم مظاهرة لتأييد شرطة الهجرة الفيدرالية وترامب في مدينة مينيابوليس بالولايات الأمم المتحدة

he planned to burn the Qur’an but Allah humiliated him before his fellow Christians and turned them against him♥️🙌



Allah is the best of planners 💚 pic.twitter.com/LRh6ZdeAmp — Joseph Muztich (@josephMuztich) January 18, 2026

وظهر جاك لانج في مقطع فيديو، قبل ساعات، ملعنًا عن نيته حرق نسخة من "القرآن"، أما مبنى البلدية، في مدينة ميتيسوتا الأمريكية، ومناصرة شرطة الهجرة الفيدرالية والشرطة ضد المهاجرين، دعوة جاك لانج أحدثت غضبًا شديدًا بين السكان الأمريكيين، الرافضين لدعوته، وقبل قيامه بإحراق "القرآن"، قام سكان مدينة مينيسوتا بتلقينه "علقة ساخنة"، برغم أنهم ليسوا مسلمين، لكنهم رفضوا تصرفات جاك لانج المسيئة.

جاك لانج يضايق المسلمين في أمريكا

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة، قيام المتظاهرون المعارضون لترامب، بمطاردة جاك لانج، وكانوا يضربونه وأنصاره، الذين استجابوا لدعوته في عمل سلسلة تظاهرات ضد المسلمين، بعد تنظيمه مظاهرة لتأييد شرطة الهجرة الفيدرالية وترامب في مدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة

ويُعرف الناشط المتطرف جاك لانج بمضايقة للمسلمين في أحيائهم، من خلال استخدام مكبرات الصوت أثناء صلواتهم ووضع لحم خنزير على "القرآن". في نوفمبر 2025 قام جاك لانج، بالسفر من فلوريدا إلى ديربورن للمشاركة في مسيرة معادية للإسلام، ومحاولة حرق نسخة من القرآن، وقدم دعوى فيدرالية يطالب فيها بأكثر من 200 مليون دولار من بلدية ديربورن وعدد من مسؤوليها.

جاك لانج في إسرائيل، فيتو

وقال جاك لانج قال، عبر منصة "إكس" إنه: "رفع دعوى فيدرالية لجرائم كراهية، ضد قسم شرطة ديربورن، رئيس البلدية عبد الله حمود، المجلس البلدي، وعدد من الضباط، متهمًا إياهم بانتهاك حقوقه المدنية وعدم حمايته خلال الاحتكاكات التي وقعت بينه وبين متظاهرين معارضين".

وجاك لانج هو ناشط ومؤثر أمريكي، يُعرف بآرائه اليمينية المتطرفة، ووُصف بأنه مؤثر اجتماعي يميني، وشارك في احتجاجات مثيرة للجدل.

كان قد ظهر في فيديو قبل ساعات ملعنًا عن نيته حرق نسخه من الكتاب المقدس للمسلمين "القرآن" pic.twitter.com/fnolXYLYCD https://t.co/8jrTwAu3wz — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) January 17, 2026



ووفقًا لتقارير إعلامية، فجاك لانج هو شخص عُرف بخطاباته المثير للجدل ضد الهجرة والمسلمين، ونشر عن نفسه أنه كان من المشاركين في أحداث 6 يناير 2021، في مبنى الكابيتول (وقت الهجوم على الكابيتول)، ويُعرّف بأنه سجين سياسي من 6 يناير.

نظم لانج مسيرة صغيرة مناهضة المسلمين فضربه الأمريكان

وفي 17 يناير 2026، نظم لانج مسيرة صغيرة في وسط مدينة "مينيابوليس" بولاية مينيسوتا باسم احتجاج ضد ما وصفه بـ "احتيال" يتعلق بالهجرة وبدعم إنفاذ قوانين الهجرة، وأطلق عليه بعض الإعلام "مسيرة ضد مينيسوتا".

They dragged the Nazi Jake Lang out the building in Minneapolis. 🤣 pic.twitter.com/UVSla1ydPw — Lucifer (@LucifersTweetz) January 17, 2026

وظهر لانج مع مجموعة صغيرة من أنصاره، بينما تجمع مئات المتظاهرين المناهضين له، أغلبهم مناهضون لسياساته اليمينية وللمواقف التي يرفعها، وتصاعدت التوترات بين الطرفين، ووقعت "اشتباكات بدنية" في الشارع خلال المواجهات.

وذكرت مصادر يمينية أن جاك لانج تعرض للطعن من قبل أحد المتظاهرين المناهضين له، لكنه قال إن "درعه الواقي كان السبب في عدم إصابته بجروح خطيرة، وقال لانج إن بعض الأشخاص قاموا بضربه وأصيب في رأسه وأُجبر على المغادرة مع أنصاره، بعد طردهم من المكان بواسطة الحشد المناهض لهم.

ويعتبر لانج شخصية مثيرة للانقسام، وآراؤه المعادية للهجرة والإسلام رفعت من حدة ردود الفعل ضده، وهناك روايات متضاربة بين مؤيديه (الذين يقولون إنه تعرض لهجوم عنيف) وبين من يعارضونه (الذين يرون أن ما حدث هو نتيجة خطابه المثير للكراهية).

