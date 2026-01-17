السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

جامعة عين شمس تكشف إسهاماتها الوطنية في بناء المتحف المصري الكبير

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
تنظم جامعة عين شمس – قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية كبرى بعنوان:«جامعة عين شمس ريادة وطنية تصنع المستقبل… المتحف المصري الكبير دور محوري وإسهامات ممتدة»، وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتُقام الاحتفالية ضمن الفعاليات التثقيفية التي ينظمها القطاع، يوم الأربعاء الموافق 21 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمدرج كلية الحقوق بالحرم الرئيسي للجامعة.

وتتضمن الاحتفالية عروضًا تقديمية لعدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ممن شاركوا في أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير، وأسهموا في تنفيذ واحدة من أدق وأكبر العمليات الهندسية لنقل الآثار، وعلى رأسها نقل تمثال رمسيس الثاني وعدد من القطع الأثرية الضخمة.

ويشارك في الاختفالية المتحدثين: الدكتور ياسر منصور، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية، والمنسق العام لمشروع المتحف المصري الكبير (2000–2010)،
والدكتور فتح الله النحاس، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية، الدكتور مصطفى رستم، أستاذ هندسة التصميم والإنتاج، والدكتور تامر النادي، أستاذ هندسة التصميم والإنتاج والتصميم الصوتي والاهتزازي، والدكتور تامر رضوان، أستاذ الهندسة الإنشائية، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية – خواص المادة.

كما تتضمن الاحتفالية عرضًا تفصيليًا لفكرة وسيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، يقدمه  الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، وأستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة عين شمس، مستعرضًا الرؤية المتحفية وأبعادها الحضارية والثقافية.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري لجامعة عين شمس كصرح وطني رائد، يسهم بعلمه وخبراته في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل، من خلال المشاركة الفاعلة في أعظم المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية.

جامعة عين شمس كلية الهندسة الهندسة الإنشائية المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية القديمة المتحف المصري إنشاء المتحف المصري الكبير تمثال رمسيس الثانى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

