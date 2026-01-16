مطار القاهرة 2025، تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية

18 حجم الخط

شهد مطار القاهرة الدولي خلال عام 2025 استمرار تطوير بنيته التحتية وخدماته التشغيلية والذكية، ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة الركاب، مع التركيز على التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

أولًا: الأرقام والإحصائيات لعام 2025

• بلغ عدد الركاب خلال عام 2025 ارتفاع إجمالي عدد الركاب إلى (31,294,024 راكبًا) مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 8.0% مقارنة بعام 2024 الذي سجل (28.974.544) مليون راكب.

• كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 ليصل إلى 226,477 ألف رحلة، بنسبة نمو قدرها 5.8% مقارنة بإجمالي 214.066 ألف رحلة.

ثانيا: رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير المباني

• توسعة مباني الركاب:

مبنى الركاب 3: تطوير منطقة السفر الدولي والمطاعم بمساحة 4200 متر مربع، لتشمل ثلاث مستويات مجهزة بكافة الخدمات التكنولوجية وغرف للمدخنين وأماكن للنوم واستراحات كبار الزوار.

مبنى الركاب 1: تطوير صالة الوصول رقم 1 وتوسعة جزئية لمنطقة السفر الدولي بمساحة 570 م².

مبنى الركاب 2: إنشاء بوابة جديدة B24 لرفع عدد بوابات السفر إلى 4 لتسهيل حركة الرحلات والركاب.

• تطوير الصالات والخدمات:

تطوير صالات الوصول رقم 3، صالات السفر بمباني الركاب 1 و3، وتحديث كاونترات الجوازات لتقليل التكدس واستيعاب أعداد أكبر من الركاب.

تحسين صالات المباني الموسمية وصالة 4، مع تجديد واجهات المباني والمرافق والخدمات.

ثالثًا: البنية التحتية والطرق

• رفع كفاءة مواقف النقل العام، إنشاء محاور مرورية جديدة، وتعديل مسارات الطرق لتسهيل حركة المركبات.

• تطوير ساحات الانتظار الملحقة بالمباني المختلفة، بما في ذلك مواقف كبار الزوار والفنادق والمباني الخدمية.

• تزويد الطرق باللافتات الإرشادية، أعمدة إضاءة LED، ومناطق خضراء لتجميل المطار وتحسين الصورة البصرية.



رابعا: التحول الرقمي والخدمات الذكية

• تركيب أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية SELF-CHECK-IN لتقليل التكدس.

• توريد أجهزة SSBD لإنزال الحقائب تلقائيًا، وتحديث بوابات السفر الإلكترونية.

• تطوير الموقع الإلكتروني CAC WEBSITE لخدمات الركاب، الدفع الإلكتروني، وتتبع الرحلات.

• تنفيذ منظومة Digital Signage لتوحيد مسار راكب الترانزيت وتحسين تجربة Wayfinding.



خامسًا: استدامة وراحة الركاب

• إنشاء مناطق Kids Area وكبسولات النوم في جميع المباني.

• تطوير استراحات كبار الزوار وصالات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالتعاون مع Plaza Premium Group.

• تحسين دورات المياه بكافة المباني لتصبح 125 دورة مياه وفق أحدث المواصفات العالمية.

• تزويد المباني بمقاعد مريحة، منافذ USB، كراسي مساج، ومناطق استرخاء لتلبية احتياجات جميع الركاب.



سادسًا: الخدمات الطبية والأمنية

• إنشاء مركز الإخلاء الطبي بمبنى الركاب 2 على مساحة 608 متر مربع لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الحرجة.



• تطوير أنظمة الأمن والمراقبة، وتركيب أجهزة الكشف عن البضائع وأجهزة CTX بمباني الركاب.

سابعًا: الأنشطة التجارية والثقافية

• تزويد المباني بمطاعم، كافتريات، أسواق حرة، بنوك، وماكينات صراف آلي.

• إنشاء أكبر لوحة إعلانية بتقنية 5D على رصيف مبنى الركاب 2.

• فتح متحفين للآثار في مباني الركاب 2 و3 لتعزيز الحركة السياحية وربط الثقافة بالطيران.

